Erfahrenes Duo sichert sich Vizekönigstitel in Hausbruch

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Harburg/Hausbruch. Ein seltener Doppelerfolg für den Schützenverein Hausbruch: Daniel Herrmann und Jessica Büchner haben nicht nur gemeinsam als Königspaar regiert, sondern sich nun auch beide die Vizekönigstitel gesichert. Das ehemalige Königspaar 2025/2026 beendete sein Königsjahr am 30. August 2026 beim Schützenfest und krönte sich am Samstag, 26. September 2026, beim Vizekönigsschießen erneut zu einem erfolgreichen Duo.

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Das gemeinsame Vizekönigsschießen fand auf dem vereinseigenen Schießstand im Landhaus Jägerhof statt. Die Schützen traten mit dem Kleinkalibergewehr an, die Schützendamen mit dem Luftgewehr. Zehn Schützen kämpften um den Titel des Vizekönigs.

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Der Wettkampf begann um 10.45 Uhr und entwickelte sich zu einem Geduldsspiel. Bis 11.40 Uhr hatte der hölzerne Vogel noch keines seiner wertvollen Teile verloren. Dann fiel mit dem 263. Schuss die Entscheidung: Herrmann traf den Rumpf und ließ den Vogel zu Boden fallen. Die Überraschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, auch seine Mitstreiter brauchten einige Sekunden, bis sie ihn fair beglückwünschten.

Erfahrener Schießmeister mit beeindruckender Bilanz

Für Herrmann ist es bereits die dritte Königswürde im Verein. Im vergangenen Jahr war er König, vor drei Jahren Vizekönig. Im Vorstand ist er als Schießmeister tätig. Als Adjutanten wählte er Hans-Heiner Fischer und Axel Ewers. Beruflich arbeitet Herrmann bei der Neugrabener Firma John Bauer, wo er für Unfallkalkulation und Ersatzteilebeschaffung zuständig ist. Der verheiratete Vater zweier Kinder bildet in seiner Freizeit seine beiden Hunde aus und findet Entspannung beim Modellbau.

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Die weiteren Auszeichnungen bei den Herren gingen an Lothar Isack für den goldenen Flügel, Andreas Werth für den silbernen Flügel, Thomas Burgunder für den Schwanz und Fischer für den Kopf. Diese Platzierungen wurden durch einen Schuss auf eine Scheibe ermittelt.

Grünkohl und weitere Erfolge

Zur Mittagspause gab es traditionell Grünkohl mit allem, was dazu gehört. Thomas Soltau, der Wirt des Landhauses Jägerhof, erhielt dafür ein großes Dankeschön von allen Teilnehmern.

Nach dem Mittagessen folgte das Vizeköniginschießen. Büchner gelang es, den Rumpf abzuschießen und wurde sofort von ihren zwölf Mitstreiterinnen herzlich umarmt und beglückwünscht. Ihre Erfolgsgeschichte im Verein ist beeindruckend: Sie war 2010 und 2025 Königin des Vereines. 2010 gelang ihr der ganz große Wurf, als sie beim Landeskönigin-Schießen zur Landeskönigin wurde. Als Jugendliche war sie bereits Kinder- und Jugendkönigin.

Im Vorstand ist Büchner als Sportwartin tätig. Als Adjutantinnen wählte sie Martina John und Nicole Below. Die verheiratete Mutter zweier Kinder ist in ihrer Freizeit begeisterte Langstreckenläuferin und wird dabei gerne von ihrem Münsterländer-Hund begleitet.

Einladung zum Training

Bei den Damen schoss Jamie Langhein den goldenen Flügel ab, Waltraud Volkmann den silbernen Flügel, Yasmine Kaßburg den Schwanz und Yara Krause den Kopf. Die Schützen, Schützendamen und die Jugend freuen sich auf den nächsten Trainingsabend am Freitag ab 19 Uhr. Auch Gäste, die Interesse am Schießsport haben, sind auf dem Schießstand im Landhaus Jägerhof willkommen. (tj)