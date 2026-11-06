Hans-Heiner Fischer wird König der Ex-Könige in Hausbruch

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Harburg/Hausbruch. Beim Schützenverein Hausbruch hat Hans-Heiner Fischer am Sonntag den Titel „König der Ex-Könige” errungen. Erst nach einem gezielten Schuss auf die äußere Kante des Vogelrumpfes fiel dieser zu Boden, nachdem er sich lange gegen die Schützen gewehrt hatte.

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Zu dem Wettbewerb waren ehemalige Hausbrucher Schützenkönige aus 15 Königsjahren zusammengekommen. Geschossen wurde mit dem Luftgewehr auf einen hölzernen Vogel, den Lothar Isack gefertigt und dessen Frau Sylvia bunt bemalt hatte. Die Schützen schossen in fester Reihenfolge, wobei nur eine Regel galt: Der amtierende König musste ein Jahr aussetzen.

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Zu Beginn ging es schnell: Fischer schoss den Reichsapfel ab, Michael John traf das Zepter.

Der Vogel wehrt sich

Danach verlor der Holzvogel trotz zahlreicher Schüsse 90 Minuten lang kein weiteres Teil. Erst dann gelang John der silberne Flügel. Kurz darauf schoss Michael Hübner den goldenen Flügel ab und rückte in der Wertung weit nach vorn. Anschließend zielten alle verbliebenen Ex-Könige auf den Rumpf, um die Königswürde zu erringen.

Nach acht Durchgängen begann der Rumpf bei jedem Treffer zu zittern und sackte Millimeter für Millimeter tiefer. Die Schützenbrüder standen gespannt neben den Schützen, als Fischer ankündigte, diesmal nicht die Mitte, sondern die äußere Kante des Rumpfes anzuvisieren. Der Schuss saß, der Rumpf fiel, und Fischer wurde von seinen Mitstreitern beglückwünscht und umarmt.

Mehrere Königstitel für den neuen Ex-Königskönig

Fischer ist im geschäftsführenden Vorstand des Vereins als Schriftführer und Pressewart aktiv. Königswürden hat er schon mehrfach erreicht: Er war Kinder- und Jugendkönig sowie Schützen- und Süderelbekönig und ist derzeit Seniorenkönig.

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Die restlichen Vogelteile wurden anschließend über einen Schuss auf eine Scheibe vergeben. Dabei zeigte sich Thomas Burgunder als bester Schütze, gefolgt von Isack, Daniel Herrmann und Hartmut Rust.

Kaffee im Jägerhof und eine Halloween-Party am Vortag

Im Anschluss trafen sich die Ehefrauen der Ex-Könige sowie Witwen verstorbener Ex-Könige mit den Schützen zum Kaffeetrinken im Landhaus Jägerhof. Torten und Butterkuchen kamen gut an, spendiert hatte sie der bis dahin amtierende König der Ex-Könige, Klaus Hadler.

Bereits am Tag zuvor, am Samstag, hatte der Verein auf seinem Schießstand erstmals eine Halloween-Party veranstaltet. 38 Mitglieder trafen sich am späten Nachmittag in gruselig dekorierten Räumen. Schützenkönig Niklas Holst servierte Käsesuppe, Juniorenkönig Tim Jalaß Erbsensuppe, und Eva Fischer sorgte mit selbstgebackenem Kuchen für Nachschlag. Auf dem Luftgewehrstand wurde auf ein von Michael Röse gebautes Gespenst geschossen, zudem wurde mit kleinen Kürbissen gekegelt und große Kürbisse geschnitzt.

Zum Abschluss des Ex-Königsschießens spielten alle Teilnehmer mehrere Knobelrunden im Schießstand. Dabei ging niemand leer aus: Jeder nahm mindestens eine Mettwurst mit nach Hause. Bei Schützengeschichten klang der Abend aus, und alle freuen sich bereits auf die Veranstaltung im kommenden Jahr. (cb)