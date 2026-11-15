Prozessbeginn nach dreistem Trickdiebstahl in Hausbruch

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Harburg/Hausbruch. Mit einem gestohlenen Haustürschlüssel soll eine 42-Jährige gemeinsam mit ihrer Tochter in die Wohnung einer Seniorin in Hausbruch eingedrungen sein und dort Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro entwendet haben. Dieser Fall ist einer von mehreren, die der Angeklagten I.S. am Landgericht Hamburg jetzt zur Last gelegt werden.

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Der Prozess gegen die 42-Jährige beginnt am Donnerstag, 19. November, um 13 Uhr. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahl in sieben Fällen vor, in zwei Fällen soll es beim Versuch geblieben sein. Hinzu kommt der Vorwurf des gemeinschaftlichen versuchten Computerbetrugs. Gegen die Tochter gibt es ein gesondertes Verfahren.

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Laut Anklage soll die Frau von August 2025 bis Mai 2026 zusammen mit ihrer Tochter gezielt Wohnungen pflegebedürftiger, älterer Menschen in Hamburg aufgesucht haben. Die beiden sollen sich dabei als Haushaltshilfen oder Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes ausgegeben haben, um Zutritt zu den Wohnungen zu erhalten.

Wie die Taten abgelaufen sein sollen

Während eine der Frauen die Bewohner abgelenkt habe, soll die andere die Wohnräume durchsucht haben, so die Anklage. Neben Bargeld sollen die Angeklagte und ihre Tochter Schmuck, persönliche Papiere und vor allem Bankkarten gestohlen haben. Mit den entwendeten Karten sollen sie anschließend unter Verwendung der zugehörigen PIN Geld abgehoben haben.

In einem der Fälle soll die Angeklagte gemeinsam mit ihrer Tochter eine 90-jährige Frau in einem Kleingartenverein angesprochen und in ein Gespräch verwickelt haben. Dabei sollen sie der Seniorin Scheckkarte und Haustürschlüssel entwendet haben. Etwa eine halbe Stunde später sollen die beiden die Frau angerufen und sich als Mitarbeiterinnen einer Arztpraxis ausgegeben haben, um ihre Adresse zu erfahren.

Weitere Verhandlungstermine folgen

Mit dieser Adresse sollen die Beiden anschließend zu der Wohnung in Hausbruch gefahren sein und sich mit dem gestohlenen Schlüssel Zutritt verschafft haben. Der Prozess vor dem Landgericht Hamburg wird an weiteren Terminen fortgesetzt. (tj)