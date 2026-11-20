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Harburg. Am Sonntag, 13. Dezember 2026 (3. Advent), heißt es bereits zum 40. Mal „Vorhang auf!“ für die traditionsreiche Starpyramide in der Friedrich-Ebert-Halle in Harburg. 1985 von Sänger und Entertainer Peter Sebastian ins Leben gerufen, zählt die Veranstaltung heute zu den bedeutendsten Benefiz-Galas Norddeutschlands. Seit vier Jahrzehnten fließen die Erlöse der bunt gemischten Veranstaltung, vollständig an das „Gemeinnützige Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder in der Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 e.V.“.

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Der gesamte Erlös der Gala kommt dem Jugendwerk zugute. Dort kümmern sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ehrenamtlich und in ihrer Freizeit um Kinder, die durch Unfälle körperliche oder seelische Schäden erlitten haben. Die Einnahmen der STARPYRAMIDE finanzieren unter anderem Erholungsmaßnahmen für die betroffenen Kinder und ihre Begleitpersonen.

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Wie erfolgreich das Spendenprinzip funktioniert, zeigt die vergangene Ausgabe der Veranstaltung. „Aus der letzten STARPYRAMIDE konnten wir an unserem Schirmherrn, Hamburgs Innensenator Andy Grote, sowie dem 1. Vorsitzenden des Jugendwerkes und Vize-Polizeipräsidenten Mirko Streiber einen Scheck in Höhe von 70.000,- Euro im „Restaurant Eisvogel am See“ übergeben“, sagt Sebastian.

Wer in diesem Jahr auftritt

Zur 40. Jubiläums-Ausgabe präsentiert sich erneut ein breit gefächertes Programm. Angekündigt sind Rolf Zuckowski, Achim Petry mit seinem Programm „Der Wahnsinn geht weiter“, Kabarettist Wolfgang Trepper sowie das Comedy-Duo Emmi & Willnowsky. Dazu kommen Schlagersängerin Tina Heeschen, Tom Miller mit „Sounds of Elvis“, Matthias Marquardt mit Hits von Dean Martin und die Artistikgruppe Andalousi. Durch den Abend führt wie gewohnt Sebastian selbst.

Die Schirmherrschaft über die STARPYRAMIDE hat erneut Hamburgs Innensenator Andy Grote übernommen. Sebastian engagiert sich zudem seit vielen Jahren als Botschafter des Jugendwerks und als 1. Vorsitzender des Förderkreises zugunsten unfallgeschädigter Kinder e.V.

Tickets und Preise

Karten für die Gala gibt es bei Harburg Marketing e.V. in der Hölertwiete 6 in 21073 Hamburg, telefonisch unter 040/32004695. Die Tickets kosten 45 Euro oder 50 Euro, jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühr. (cb)