Cocolores: Kostenfreier Kreativworkshop für Eltern und Kinder in Heimfeld

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Harburg/Heimfeld. Eltern und Kinder im Alter von null bis sieben Jahren können ab Freitag, 6. November gemeinsam malen, zeichnen und mit Farben experimentieren. Die Kunstpädagogin Inge Förtsch bietet dazu im Treffpunkthaus Heimfeld (Margaretenhort) den neuen Kursus „Cocolores” an. Die Teilnahme ist kostenfrei.

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Insgesamt sechs Termine finden zwischen dem 6. November und dem 11. Dezember 2026 jeweils von 13 bis 15 Uhr im Treffpunkthaus Heimfeld in der Friedrich-Naumann-Straße 9 statt. Förtsch ist seit vielen Jahren künstlerisch und kunstpädagogisch tätig und selbst Mutter.

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Im Mittelpunkt des Angebots steht die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern über das gemeinsame Gestalten. Mit einfachen Mitteln sollen Familien ihre Ideen, Gedanken und Wünsche sichtbar machen und so neue Wege finden, miteinander in Kontakt zu treten.

Welche Themen die Termine bestimmen

Jeder Termin startet mit einem eigenen Impuls. Am 6. November geht es um „Tiere in der Stadt”, am 13. November um den „Zauber des Alltags”. Am 20. November dreht sich alles um einen kreativen „Zirkus, und was kannst du?”. Der Termin am 27. November widmet sich Zukunftsbäumen und Lebensräumen. Im Dezember folgt ein Termin zu „Abzählreimen und Fingerspielen”, bevor am 11. Dezember Weihnachtskarten gestaltet werden.

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Benötigte Materialien stellt der Workshop zur Verfügung. Familien sollten lediglich bequeme Kleidung mitbringen, die auch kleinere Farbspritzer verträgt.

Anmeldung und Unterstützung

Der Stadtteilbeirat Heimfeld unterstützt das Angebot. Interessierte Familien melden sich per E‑Mail an ingefoertsch@gmail.com an und geben dabei ihre Wunschtermine sowie die Anzahl der teilnehmenden Personen an. Die Plätze sind begrenzt. (tj)