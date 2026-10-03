Die schönsten Fotos: Schillernde Benefizgala der Kinderkrebshilfe Seevetal

Von
Christian Bittcher
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Anette Kosakowski mit ihren Stargästen Emil Kusmirek (v.l.), Achim Petry und Nick Wilder. Foto: Bittcher
Anette Kosakowski mit ihren Stargästen Emil Kusmirek (v.l.), Achim Petry und Nick Wilder. Foto: Bittcher

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Harburg/Heimfeld. Ein schillernder Abend im Privathotel Lindtner: Zum 23. Mal fand die Benefizgala der Kinderkrebshilfe Seevetal statt. Anette Kosakowski und ihre Mitstreiter luden zu einem Abend voller Prominenz, Musik und Emotionen ein. Stargast war Schauspieler und Autor Nick Wilder, einem Millionenpublikum als Schiffsarzt Dr. Wolf Sander aus der ZDF-Reihe „Das Traumschiff” bekannt.

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Souverän und mit viel Charme moderierte Wilder die Veranstaltung, bei der Geld für die Kinderkrebshilfe Seevetal gesammelt wurde. Der Fernseh-Doktor führte das Publikum durch den Abend und sorgte für die passenden Worte zwischen den einzelnen Programmpunkten.

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Weitere prominente Gäste waren Timo Röntsch, der neue Bürgermeister von Seevetal, der Tänzer Emil Kusmirek und Sänger Achim Petry. Letzterer sorgte für einen der Höhepunkte des Abends und brachte den Saal zum Kochen.

Achim Petry begeistert das Publikum

Der Auftritt des Sängers dauerte 40 Minuten. Der Sohn von Wolfgang Petry lieferte eine mitreißende Show ab, bei der alle Gäste mitsangen. Die Stimmung im Lindtner erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt.

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„Die Gala war sehr erfolgreich, die Gäste waren begeistert und wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein”, sagte Kosakowski am Morgen nach der Veranstaltung. Die Band Valendras habe den Abend gerockt. Anschließend sorgte DJane La Vio aus Seevetal für Stimmung auf der Tanzfläche.

Emotionale Worte der Organisatorin

Für Kosakowski war die 23. Gala von besonderer Bedeutung. Ihr Mann und Gründer der Benefizveranstaltung war im vergangenen Jahr am 23. Dezember plötzlich verstorben. „Ich habe gesagt wir feiern so laut, dass er uns im Himmel hört”, sagte die Organisatorin.

Ihre Kinder und Schwiegerkinder bekamen ein großes Dankeschön für die Hilfe und Unterstützung. Die Familie hielt zusammen, um die Tradition der Benefizgala fortzusetzen und weiterhin krebskranken Kindern zu helfen. (cb)

Hier alle Fotos des Abends von Christian Bittcher für harburg-aktuell.de

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