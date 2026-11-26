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Harburg/Heimfeld. Der BSV Harburg Hurricanes veranstaltet am Samstag, 28. November ab 14.30 Uhr ein Poolbillard-Turnier für Einzelspieler. Zwischen acht und 24 Teilnehmer können sich noch anmelden.

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Gespielt wird im monatlichen Wechsel 8‑Ball, 9‑Ball oder 10-Ball. Die Partien laufen im Wechselbreak-Modus, jeweils im Best-of‑5 oder Best-of‑7.

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Zunächst treten die Teilnehmer in Gruppen jeder gegen jeden an. Je nach Teilnehmerzahl bildet der Verein ein bis vier Gruppen. Danach folgt eine KO-Runde: Bei bis zu zehn Teilnehmern qualifizieren sich die besten vier Spieler, bei mehr als zehn Teilnehmern die besten acht.

Wer am Ende um den Sieg spielt

Am Ende des Turniers stehen ein großes und ein kleines Finale. Das Startgeld beträgt 15 Euro pro Spieler. 60 Prozent der eingenommenen Startgelder fließen als Preisgeld an die ersten drei Plätze.

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Austragungsort ist das Vereinsgelände des BSV Harburg Hurricanes in der Heimfelder Straße 29B, im ersten Obergeschoss, im Hinterhof bei den Garagen. Dort stehen fünf Poolbillardtische, eine Players-Lounge sowie eine Getränke- und Snackbar zur Verfügung.

So läuft die Anmeldung

Interessierte können sich telefonisch unter 040/53101314 oder per E‑Mail an poolbillard@harburghurricanes.de anmelden. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.harburghurricanes.de. (tj)