„Elbtonal Percussion” wirbeln in der Friedrich-Ebert-Halle

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Harburg/Heimfeld. Die Bühne in der Heimfelder Friedrich-Ebert-Halle verwandelt sich am Mittwoch, 7. Oktober, in einen Wald aus Schlaginstrumenten. Für das Jubiläumskonzert bei der Musikgemeinde Harburg bringen die vier virtuosen Schlagwerker von Elbtonal Percussion unzählige Trommeln, Gongs, riesige Marimba- und Vibraphone, Taiko-Drums und auch eine Sammlung zweckentfremdeter Alltagsgegenstände mit nach Harburg. Los geht’s um 19.30 Uhr.

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Mit dem für das Quartett typischen ‚Hamburg Sound of Percussion’ und einer Prise Live-Electronic entstehen Klanglandschaften aus Klassik, Jazz und Weltmusik. Die Mitglieder der Musikgemeinde Harburg und spontan entschlossene Konzertbesucher dürfen sich auf eine musikalische Weltreise, ein Best-of der vergangenen 30 Jahre mit Kompositionen von Bach bis Radiohead freuen.

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Restkarten sind an der Abendkasse für 30 Euro, ermäßigt 15 Euro erhältlich und ein „Schnupperkonzert“ kann auf eine angestrebte Mitgliedschaft angerechnet werden. Die Musikgemeinde Harburg kann neue Mitglieder (auch in der laufenden Saison) aufnehmen. Die Informationen zu einer Mitgliedschaft (in dieser Saison mit noch acht Veranstaltungen, ab 100 Euro, Studenten ab 50 Euro, Schüler 40 Euro) und die Kontaktdaten sind auf der Internetseite unter www.musikgemeinde-harburg.de zu finden. Neuanmeldung unter mitglieder@musikgemeinde-harburg.de und telefonisch 040–76 75 11 11. (wg)