Endspurt in der Haakestraße: Asphaltierungsarbeiten unter Vollsperrung

Werbung Werbung Werbung

Hamburg-Heimfeld. Die Haakestraße bekommt einen neuen Belag. Nach monatelangen Arbeiten an Gehwegen und Nebenflächen steht nun die Asphaltierung der Fahrbahn an. Die Straße, die lange Zeit als holprig galt, erhält damit ihre abschließende Sanierung.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Die Instandsetzungsarbeiten hatten im Sommer begonnen. Seitdem wurden Gehwege und Nebenflächen erneuert. Die Arbeiten erstrecken sich über mehrere Abschnitte zwischen Weusthoffstraße und Am-Schwarzenberg-Campus. Eine witterungsbedingte Unterbrechung ist eingeplant.

Werbung

Erste Sperrung ab Montag

Am Montag, 12. Oktober, beginnen die Asphaltierungsarbeiten im ersten Bauabschnitt. Dafür wird die Haakestraße zwischen Thörlstraße und Weusthoffstraße voll gesperrt. Die Maßnahmen sind Teil der umfassenden Straßensanierung.

Anwohner können ihre Grundstücke während der Sperrung nicht mit dem Auto erreichen. Fußgänger dürfen den Baustellenbereich weiterhin auf den Gehwegen passieren.

Arbeiten am Campus fast beendet

Die Sanierung der Gehwege am Am-Schwarzenberg-Campus steht kurz vor dem Abschluss. Diese Arbeiten sollen in Kürze beendet sein. (cb)