FEG-Schüler sammeln 1.000 Euro für Schule in Uganda

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Harburg. Mit drei Kuchenverkäufen haben Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Heimfeld 500 Euro für eine Schule in Uganda gesammelt. Durch zusätzliche Spenden kam inzwischen eine Gesamtsumme von 1.000 Euro zusammen.

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Beteiligt waren die Klassen 6MT1, 6MT2, 7MT2 und 9T3. Für die Verkäufe hatten die Jugendlichen selbst gebackene Kuchen und Muffins mitgebracht, teils mit Unterstützung ihrer Eltern. Sie organisierten die Aktion eigenständig und standen auch selbst am Verkaufsstand.

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Die Idee dazu entstand nach einer Reise der FEG-Lehrerin Alexandra Anna Kiss nach Uganda im August. Bei einem Spaziergang durch die Gemeinde Bigodi wurde sie auf eine dortige Schule aufmerksam. Schulleiter Joseph Rutaro zeigte ihr die Einrichtung und gab ihr Einblick in den Schulalltag vor Ort.

Wie die Idee nach Heimfeld kam

Besonders die Begegnung mit den neugierigen Kindern blieb Kiss nach eigenen Angaben in Erinnerung. Nach ihrer Rückkehr entstand der Wunsch, gemeinsam mit ihren Klassen etwas für die Schule zu unternehmen.

Die Schüler entschieden gemeinsam, wofür das Geld verwendet werden soll. An erster Stelle stehen Schulbücher, deren Finanzierung bereits angelaufen ist. Zusätzlich werden Schuhe für die Kinder benötigt, auch zwei Fußbälle stehen auf der Wunschliste.

Ursprung der Schule in Bigodi

Die Schule in Bigodi geht auf die Bigodi Women’s Group zurück, die 1993 gegründet wurde. Die Frauen wollten durch den Verkauf selbst hergestellter Handarbeiten eigenes Einkommen erzielen und zugleich die Gemeinschaft unterstützen. Aus den Einnahmen entstand Mitte der 1990er-Jahre zunächst eine Vorschule, später kam eine Grundschule hinzu.

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Für die beteiligten Klassen war die Aktion mehr als nur Backen und Verkaufen: Sie machten sich auch Gedanken über die Verwendung des Geldes. Kiss freut sich den Angaben zufolge besonders darüber, dass die Unterstützung nun konkret in Bigodi ankommt. (cb)