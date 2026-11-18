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Harburg. Der Chor Gospel Train gibt am Freitag, 20. November, und Samstag, 21. November, seine Jahreskonzerte in der Friedrich-Ebert-Halle. Nach Angaben des Chors sind noch Restkarten erhältlich. Zu den Konzertterminen erscheint zugleich die neue Live-CD des Chors.

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Der Tonträger trägt den Titel „AUFSTEHN – RAUSGEH’N LIVE” und enthält 16 Titel, Songs und Medleys. Er ist bereits die siebte CD-Veröffentlichung von Gospel Train. Der Name geht auf einen gleichnamigen neuen Song von Björn Meyer zurück, der beim Publikum und im Chor so gut ankam, dass er nun das Cover ziert. Thematisch geht es um das Verlassen der eigenen Komfortzone.

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Die Idee zur CD entstand spontan: Bei mehreren Konzerten wurden Mitschnitte angefertigt. Gerd Drücker organisierte dafür einen zweiten Rechner und zeichnete zahlreiche Spuren auf. Chris von Rautenkranz, der als Zuschauer von den Live-Konzerten begeistert war, übernahm anschließend das Mischen und Abmischen der Aufnahmen.

Wer an der CD mitgewirkt hat

An der Produktion waren nach Angaben von Peter Schuldt weitere Personen beteiligt: Der Stadtmaler Ralf Schwinge gestaltete das Cover und die gesamte CD, Luca Büttner moderierte, und die Grafikerin Melanie Betram betreut seit Jahren die Plakat- und CD-Gestaltung des Chors. Für die Arrangements der beliebten Medleys arbeitete Schuldt mit Michael Zlanabitnig zusammen. „In diesem Gesamt-Puzzle spielen auch die unermüdlichen Gospeltrain-Eltern eine große Rolle. Ohne sie wären unsere Konzerte und Reisen nicht möglich”, sagt Schuldt.

Seit der letzten CD „Seelenfutter” sind acht Jahre vergangen. Trotz der Pandemie seien in dieser Zeit viele neue Stücke entstanden, an denen Schuldt und die Chorsängerinnen und Chorsänger hängen, wie er schreibt.

Warum es wieder einen Tonträger gibt

Schuldt begründet die Entscheidung für eine physische CD trotz Streamingdiensten: „Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man etwas Großartiges auch konservieren und in den Händen halten kann. Dies können Streaming-Dienste nicht leisten.” Live-Konzerte seien zwar ein flüchtiges Erlebnis, doch etwas Endgültiges in den Händen zu halten, sei ein besonderes Gefühl, so Schuldt. Die CD lasse sich nun auch verschenken.

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Die CD ist bei allen Konzerten von Gospel Train erhältlich, zudem in der Geschäftsstelle von Harburg Marketing in der Hölertwiete 6. Ralf Schwinge verkauft sie außerdem vom 16. bis 23. November auf dem Harburger Weihnachtsmarkt sowie bei einer Ausstellung im Privathotel Lindner. Auch im Schulbüro der Goethe Schule Harburg sowie über die Homepage www.gospeltrain.hamburg kann die CD bestellt werden. Nach Angaben des Chors sind weitere Verkaufsstellen in Vorbereitung. (tj)