Heimfeld wird zur Musikmeile – drei Events am Samstag

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Harburg/Heimfeld. Ein ganzer Tag voller Musik erwartet Besucherinnen und Besucher am Samstag, 10. Oktober, in Heimfeld. Die gemeinnützige Musikschule akademie hamburg lädt zu gleich drei Veranstaltungen ein: einem Tag der offenen Tür am Nachmittag, ihrem sechsten Jahreskonzert und der Paulus Night als Teil der SuedKultur Music Night.

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Den Auftakt macht der Tag der offenen Tür von 14 bis 16 Uhr am Alten Postweg 30 bis 38. Interessierte können dort eine große Bandbreite an Instrumenten entdecken und unter fachkundiger Anleitung ausprobieren. Zur Auswahl stehen Klavier, Schlagzeug, Akkordeon, Gitarre, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Flöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, Trompete, Posaune und Horn. Der Besuch ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

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Um 16.30 Uhr folgt das Jahreskonzert in der St. Pauluskirche Heimfeld. Unter dem Motto „Zuhören und Mitmachen” treten verschiedene Ensembles der Musikschule auf: das Kinderorchester AKADELINO, die Concertband, das Saz-Ensemble und das Cello-Ensemble.

Publikum darf mitklatschen und mitsingen

Die Musikerinnen und Musiker laden das Publikum ein, aktiv am Konzert teilzunehmen. Mitklatschen und Mitsingen sind ausdrücklich erwünscht. Auch für diese Veranstaltung ist der Eintritt kostenlos.

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Ab 19 Uhr verwandelt sich die St. Pauluskirche dann in eine Location der SuedKultur Music Night. Das Paulus Night Spezial präsentiert ein abwechslungsreiches Programm für den Abend.

Von Barock bis Tango

Die Frank Meiller Band eröffnet mit „Barock goes Jazz”. Anschließend spielt das Heimfelder Kammerorchester Tango, Klezmer und Klassik. Mit einem Ticket für 7,50 Euro erhalten Gäste Zugang zu insgesamt 30 teilnehmenden Locations der Music Night in ganz Hamburg.

Musikbegeisterte Nachbarn, Familien und Nachtschwärmer sind willkommen, den besonderen Tag gemeinsam zu verbringen.

Größte Musikschule ihrer Art im Süden Hamburgs

Die akademie hamburg wurde im Jahr 2000 gegründet. Seit dem Sommer 2020 befindet sie sich mit einem eigenen Gebäude auf dem Campus des Friedrich-Ebert-Gymnasiums am Petersweg 2 in Heimfeld. Es ist bereits der vierte Standort in der Geschichte der Musikschule. Immer wieder gab es Umzüge in größere Quartiere, um wachsenden Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie Lehrkräftezahlen gerecht zu werden. Mittlerweile ist sie im Süden Hamburgs mit rund 1.000 Schülerinnen und Schülern und 70 Lehrkräften die größte Musikschule ihrer Art. (tj)