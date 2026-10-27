Kurioser Tempo-30-Streit: Für die Polizei ist der Spielplatz zu weit weg

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Harburg. Was ist ein „direkter Zugang“? Die Antwort liegt auf der Hand, aber offenbar kommt es darauf an, wer die Frage beantwortet. Im Vahrenwinkelweg war es die Polizei. Sie bestritt, dass der Waldspielplatz am Vahrenwinkelweg einen direkten Zugang zur Straße hat und deshalb sei es nicht möglich, in diesem Bereich Tempo 30 anzuordnen.

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Das wollten die Verkehrspolitiker von SPD und den Grünen so nicht hinnehmen und legten Widerspruch ein. Der Gehweg auf der östlichen Seite des Vahrenwinkelwegs sei stark „untermaßig“, teilweise nur 50 Zentimeter breit. Fußgänger würden deshalb häufiger mal die Straße überqueren – und das sei bei erlaubten Tempo 50 nicht ganz ungefährlich.

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Da diese Gefahrenlage rechtlich noch nicht für ein Tempolimit ausreicht, wiesen die Politiker noch einmal auf die neuesten Bedingungen für eine Ausweisung von Tempo 30 vor „sensiblen Bereichen“ wie Altenheimen, Kitas und Spielplätzen hin.

Doch die Straßenverkehrsbehörde des Polizeikommissariats 46 und die Verkehrsdirektion 51 blieben bei ihrer Einschätzung. Die Begründung (wir geben sie ungekürzt wieder) erfordert höchste Konzentration:

„Bezüglich des direkten Zugangs zur Straße, wird darauf hingewiesen, dass eine Legaldefinition nicht existiert. Maßgeblich ist stets die Einzelfallbetrachtung. Aus dem Kontext lässt sich jedoch klar ableiten, dass die Gefahrenminimierung durch eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung primär darin besteht, das Risiko zu reduzieren, dass ein Kind, das sich unmittelbar am Zugang eines Spielplatzes befindet und möglicherweise unachtsam auf die Straße tritt, gefährdet wird. In dem vorliegenden Fall wird diese Gefahr jedoch nicht als gegeben angesehen, da das Kind, das den Spielplatz verlässt, bereits eine Distanz von etwa 60 Metern zurückgelegt hat.“

Also bleibt es vorerst bei Tempo 50. (ag)

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