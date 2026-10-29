Markierungsarbeiten auf A7: Einschränkungen zwischen Heimfeld und Seevetal

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Harburg. Autofahrer auf der A7 müssen sich in den kommenden Wochen auf nächtliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH führt zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Seevetal-Fleestedt Markierungsarbeiten durch, die noch vor dem Winter abgeschlossen werden müssen. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 2. November, und sollen bis Freitag, 27. November, dauern.

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Um den Berufsverkehr nicht zu beeinträchtigen, finden die Arbeiten ausschließlich nachts statt. Jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr morgens kann es auf der Richtungsfahrbahn Hannover zu Fahrstreifensperrungen kommen. Während dieser Zeit wird der Verkehr einstreifig an den Baustellen vorbeigeführt.

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Betroffen ist die gesamte Strecke zwischen der Anschlussstelle Heimfeld und der Anschlussstelle Seevetal-Fleestedt. Autofahrer müssen in diesem Bereich mit Verzögerungen rechnen und sollten mehr Zeit für ihre Fahrt einplanen.

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Wetter kann Zeitplan durcheinanderbringen

Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass die Markierungsarbeiten stark vom Wetter abhängig sind. Der genaue Arbeitszeitraum kann deshalb noch nicht festgelegt werden. Die angegebenen Daten sind vorläufig und können sich bei ungünstiger Witterung verschieben.

Auch die Anschlussstellen Heimfeld und Marmstorf könnten in Fahrtrichtung Hannover zeitweise gesperrt werden. Die genauen Sperrtermine werden erst kurzfristig bekanntgegeben. Für diese Fälle richtet die Autobahn GmbH entsprechende Umleitungen ein.

Vorsicht und Tempo runter

Die Autobahn GmbH appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, den Baustellenbereich mit besonderer Vorsicht zu durchfahren. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind unbedingt einzuhalten. Wegen der Witterungsabhängigkeit der Arbeiten können sich die Sperrungen verschieben. (dh)