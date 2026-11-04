Mercedes-Werk in Harburg steht still: 550 Beschäftigte fordern mehr Geld

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Harburg/Bostelbek. Rund 550 Beschäftigte des Mercedes-Werks in Bostelbek haben am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Die IG Metall hatte zu dem Warnstreik aufgerufen, der um 9 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Werksgelände begann und bis 12 Uhr dauert.

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Hintergrund ist der laufende Tarifstreit zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft in der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Lohn für ihre Mitglieder, die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde lediglich 1,3 Prozent mehr angeboten.

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Am Standort in Bostelbek arbeiten insgesamt etwa 2.000 Menschen, verteilt auf mehrere Schichten. Benjamin Hübner, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall, organisierte den Protest vor Ort. „In den Hallen wird derzeit nicht produziert”, sagt Hübner gegenüber harburg-aktuell.de. Die Verwaltungsarbeiten innerhalb des Werks laufen allerdings weiter.

Protestzug durch mehrere Straßen

Die streikenden Beschäftigten zogen vom Werksgelände über die Stader Straße, den Moorburger Bogen und den Fürstenmoordamm, bevor sie zum Mercedes-Standort zurückkehrten.

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Nach dem aus Sicht der IG Metall unzureichenden Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde will die Gewerkschaft den Druck erhöhen. Bis Ende der Woche sind nach Angaben der IG Metall bundesweit Warnstreiks in mehr als 2.000 Betrieben geplant.

Dritte Verhandlungsrunde ab Freitag

Benjamin Hübner von der IG Metal. Foto: Lenthe-Medien

Die Tarifverhandlungen sollen am Freitag, 6. November, in die dritte Runde gehen. Die IG Metall kündigt an, zügig weiterzuverhandeln. Sollte auch die dritte Runde aus Sicht der Gewerkschaft ergebnislos bleiben, kündigt Hübner weitere Schritte am Harburger Mercedes-Standort an: „Längere Streiks sind geplant, wenn die dritte Verhandlung nicht weiter fruchtet.” (tj)