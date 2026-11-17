Harburg/Heimfeld. Wie reagiert die Kirche auf den Wandel im Stadtteil? Dieser Frage widmet sich das nächste Heimfelder Gespräch am Mittwoch, 18. November 2026, um 19 Uhr.
Zu Gast ist Pastorin Corinna Peters-Leimbach. Sie spricht über die Entwicklungen in Heimfeld und darüber, wie ihre Kirchengemeinde mit diesen Veränderungen umgeht.
Die Veranstaltung findet im AWO Seniorentreff in der Heimfelder Straße 41 statt.
Was erwartet die Besucher?
Nach einem kurzen Impuls von Peters-Leimbach bleibt Zeit für Fragen und Austausch mit den Besuchern. Die Organisatoren laden alle Interessierten dazu ein, an dem Gespräch teilzunehmen. (tj)