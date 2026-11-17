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Harburg/Heimfeld. Wie reagiert die Kirche auf den Wandel im Stadtteil? Dieser Frage widmet sich das nächste Heimfelder Gespräch am Mittwoch, 18. November 2026, um 19 Uhr.

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Zu Gast ist Pastorin Corinna Peters-Leimbach. Sie spricht über die Entwicklungen in Heimfeld und darüber, wie ihre Kirchengemeinde mit diesen Veränderungen umgeht.

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Die Veranstaltung findet im AWO Seniorentreff in der Heimfelder Straße 41 statt.

Was erwartet die Besucher?

Nach einem kurzen Impuls von Peters-Leimbach bleibt Zeit für Fragen und Austausch mit den Besuchern. Die Organisatoren laden alle Interessierten dazu ein, an dem Gespräch teilzunehmen. (tj)