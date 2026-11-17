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Harburg/Heimfeld. Mit großem Engagement haben Schülerinnen und Schüler der Global-Goals- Klasse 7G des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Heimfeld einen Spendenlauf zugunsten des Kinderhospizes Sternenbrücke organisiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt kamen 4.429,83 Euro zusammen.

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„Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben.“ Unter diesem Leitspruch begleitet das Kinderhospiz Sternenbrücke lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien und bietet ihnen Unterstützung und Entlastung in einer besonders schwierigen Lebenssituation. Da die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen lediglich einen Teil der tatsächlichen Betriebskosten übernehmen, ist die Einrichtung in hohem Maße auf Spenden angewiesen.

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Insbesondere die Unterbringung und die psychosoziale Begleitung der Eltern und Geschwister werden nicht über die Kassen finanziert. Private Spenden leisten daher einen unverzichtbaren Beitrag, um die umfassende Betreuung der Familien zu ermöglichen. Im vergangenen Schulhalbjahr haben sich die Schülerinnen und Schüler der Global-Goals-Klasse 7G intensiv mit der Arbeit des Kinderhospizes und dessen Bedeutung auseinandergesetzt.

Schnell entstand die Idee, selbst aktiv zu werden und einen großen Spendenlauf auf die Beine zu stellen. Was folgte, waren Monate engagierter Planung und Organisation: Die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler mobilisierten zahlreiche Mitschülerinnen und Mitschüler der Klassen 5 bis 8 und motivierten Eltern, Verwandte und Freunde, das Laufprojekt mit Spenden zu unterstützen. Mit Erfolg: Am Ende stand die beeindruckende Spendensumme von 4.429,83 Euro.

Schüler organisieren Spendenlauf in Eigenregie

Ein besonderer Höhepunkt war der persönliche Besuch im Kinderhospiz Sternenbrücke am vergangenen Freitag. Dort haben die Schülerinnen und Schüler ihren Spendenscheck überreicht und dabei auch mehr über die Arbeit der Einrichtung erfahren. Seit drei Jahren lernen die Kinder im Global-Goals-Zweig des Friedrich-Ebert- Gymnasiums, sich mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Herausforderungen aktiv mitzugestalten.

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Sie entwickeln eigene Projektideen, planen und organisieren Aktionen und setzen diese eigenverantwortlich um. Dabei geht es nicht nur darum, Wissen über globale und lokale Zusammenhänge zu erwerben, sondern vor allem darum, Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und selbst etwas zu bewegen. Der Spendenlauf für das Kinderhospiz Sternenbrücke zeigt eindrucksvoll, was daraus entstehen kann: Schülerinnen und Schüler, die nicht nur über gesellschaftliches Engagement sprechen, sondern selbst aktiv werden und mit ihrem Einsatz ganz konkret etwas bewirken. (wg)