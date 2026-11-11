Sportliche Gäste in Heimfeld: Frauen-National-Team aus Ungarn im Privathotel Lindtner

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Harburg/Heimfeld. Die ungarische Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat die vergangenen Nächte im Privathotel Lindtner in Heimfeld verbracht. Mit den Spielerinnen reisten auch Trainer und Betreuer des Teams an.

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Am Mittwoch, 11. November, trifft die Mannschaft um 19 Uhr auf die deutsche Auswahl. Das Qualifikationsspiel zur FIBA Euro Basket 2027 findet um 19 Uhr in der Inselpark-Arena in Wilhelmsburg statt.

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Vor der Abreise zum Spiel versammelte sich das ungarische Team noch zu einem exklusiven Teamfoto im Foyer des Hotels.

Starker WM-Achter als Gegner

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Ungarn belegte bei der vergangenen Weltmeisterschaft Platz acht und gilt entsprechend als starker Gegner. Die deutsche Mannschaft hat sich unter Bundestrainer Olaf Lange in Hamburg intensiv auf die Partie vorbereitet.

Die Partie wird ab 18.30 Uhr kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV übertragen. (cb)