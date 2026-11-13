St. Petrus: Chorkonzert und Krippenspiel-Suche 

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Harburg/Heimfeld. Der St. Petrus Popchor gibt am Samstag, 14. November, um 19.30 Uhr ein Konzert in der St. Petrus Kirche. Der Chor präsentiert dabei einen Crossover-Mix verschiedener Musikstile. Begleitet wird er von einem Keyboarder beziehungsweise Pianisten.

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Der Eintritt ist kostenlos, um eine Hutspende wird gebeten. Nach dem Konzert soll im Foyer und im Saal gefeiert werden.

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Parallel sucht die Kirchengemeinde Kinder für das Krippenspiel am Heiligabend. Mitmachen können Kinder ab sechs Jahren. Die Rollen lassen sich individuell gestalten, manche Kinder sprechen viel, andere wenig oder gar nicht.

Wer kann sich melden?

Interessierte können sich bei Pastor Christoph Borger melden, entweder per E‑Mail an pastor.borger@petrus-heimfeld.de oder telefonisch unter 790 49 66. Vor der Aufführung gibt es drei Übungstermine: am Freitag, 18. Dezember, um 17 Uhr, am Montag, 21. Dezember, um 10 Uhr, sowie die Generalprobe am Mittwoch, 23. Dezember, um 10 Uhr. Das Krippenspiel selbst findet am Heiligabend um 15.30 Uhr statt.

Neben Konzert und Krippenspiel stehen in den kommenden Wochen mehrere Gottesdienste an. Am Sonntag, 15. November, findet der Gottesdienst zum Volkstrauertag statt, gestaltet von Prädikant Dr. Enno Stöver.

Welche Termine folgen im Advent?

Am Sonntag, 22. November, endet das Kirchenjahr mit dem Totengedenken. Die Gemeinde kann dabei Kerzen für vermisste Menschen anzünden und Trauer sowie Hoffnung teilen.

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Mit dem ersten Advent am Sonntag, 29. November, beginnt das neue Kirchenjahr. Um 15 Uhr feiert die Gemeinde einen Familiengottesdienst mit den Singzwergen. Anschließend gibt es bis etwa 18 Uhr Punsch, Waffeln und einen kleinen Markt mit ersten Weihnachtsgeschenken. (tj)