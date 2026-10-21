Tipp für Kurzentschlossene: Truck Stop heute Abend in der Friedrich-Ebert-Halle

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg. Die Country-Band Truck Stop tritt am Mittwoch, 21. Oktober, ab 19 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld auf. Kurzentschlossene können noch spontan Karten bekommen.

Werbung Werbung Werbung

Auf der Bühne stehen Wolfgang „Teddy” Ibing am Schlagzeug, Knut Bewersdorff an Pedal Steel, Dobro und Gitarre, Frontmann Andreas Cisek an Gesang und Gitarre, David Rick an der Lead-Gitarre, Tim Reese an Fiddle, Gitarre, Banjo und Mandoline sowie Uwe Frenzel am Bass und Akkordeon.

Werbung

Die Band stammt aus Maschen im Landkreis Harburg und ist seit Jahrzehnten mit handgemachter Musik unterwegs. Aktuell befindet sich Truck Stop unter dem Motto „Mit Euch unterwegs” auf Deutschland-Tour.

Auftritte im Fernsehen

Mehrfach war die Band bereits in der SWR-Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg” zu Gast, zuletzt vor wenigen Wochen. Dort sorgte Cisek für großen Applaus des Studiopublikums, als er den Karel-Gott-Titel aus „Biene Maja” sang.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Ibing, der aus Jesteburg stammt, beschreibt die Zusammenarbeit mit dem Moderator so: „Wir sind immer wieder gerne Gast bei Andy Borg und haben viel Spaß während der Aufzeichnung. Andy Borg ist seit langer Zeit ein guter Freund von uns geworden!”

Zweiter Termin im Dezember

Wer den Auftritt in Heimfeld verpasst, kann die Band am Mittwoch, 9. Dezember, ab 20 Uhr in der Empore in Buchholz erleben. Dort steht ein Programm mit weihnachtlichen Titeln auf dem Plan, darunter „Erwin der dicke Schneemann”, „Weiße Weihnacht im wilden Westen” und „Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt”.

Weitere Termine der Tour sind auf der Internetseite der Band unter truck-stop.de einsehbar. (cb)