„Traumschiff“-Star Nick Wilder kommt zur Benefizgala nach Harburg

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Harburg/Heimfeld. Die unermüdlichen Ehrenamtlichen der Kinderkrebshilfe Seevetal um Anette Kosakowski freuen sich über einen besonderen Gast bei ihrer Benefizgala, die morgen Abend, 2. Oktober um 19 Uhr im Privatkotel Lindtner in Heimfeld beginnt: Der Schauspieler und Autor Nick Wilder, einem Millionenpublikum als Schiffsarzt Dr. Wolf Sander aus der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ bekannt, wird nicht nur bei der Gala, sondern an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Privathotel Lindtner Hamburg zu Gast sein.

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Am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr liest Nick Wilder im Lindtner aus seinem Roman „Vaterliebe“. Der gemeinsam mit seinem jüdisch-amerikanischen Co-Autor Richard Opper entwickelte Roman beschäftigt sich mit Antisemitismus, Radikalisierung, verdrängten Familiengeschichten und der Frage, wie Hass entsteht und weitergegeben wird. Wilder wird ausgewählte Szenen lesen und über die wahren Ereignisse sprechen, die in die Entstehung des Romans eingeflossen sind.

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„Wir freuen uns sehr, Nick Wilder für unsere Benefizveranstaltung gewonnen zu haben. Dass er bereits am Vorabend der Gala im Privathotel Lindtner aus seinem Roman liest, macht dieses Engagement zu etwas ganz Besonderem“, sagt Anette Kosakowski, Vorsitzende der Kinderkrebshilfe Seevetal. „Sein Roman stellt wichtige Fragen zu gesellschaftlicher Verantwortung, Ausgrenzung und der Weitergabe von Prägungen. Das sind Themen, die weit über den Literaturabend hinausreichen.“

24. Benefizgala mit prominenten Gästen

Am Freitag, 2. Oktober, findet im Privathotel Lindtner die 24. Benefizgala der Kinderkrebshilfe Seevetal statt. Mit dabei dabei sind der Sänger Achim Petry und der Tänzer Emil Kusmirek. Die Musik kommt von der beliebten Tanzband „Die Valendras” mit dem legendären Musiker Erwin Götze aus Sprötze am Schlagzeug und DJ Djanelavio.

Die Benefizgala wird abermals mit dem Privathotel Lindtner als Kooperationspartner veranstaltet. Die Kinderkrebshilfe Seevetal unterstützt mit den Erlösen ihrer Veranstaltungen krebskranke Kinder und ihre Familien. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Projekte des Kinderkrebs-Zentrums Hamburg gefördert. Dazu gehören beispielsweise Hilfen für Familien in finanzieller Not, die Unterstützung medizinischer und therapeutischer Angebote sowie die Begleitung betroffener Kinder und Angehöriger.

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Die Benefizgala lebt vom Engagement vieler Menschen – von Unterstützerinnen und Unterstützern, den Gästen, den Helferinnen und Helfern sowie Kooperationspartnern.

Erlöse helfen krebskranken Kindern und Familien

Anette Kosakowski: „Die Ballgäste erwartet ein Abend voller Glanz, Musik und unvergesslicher Momente, während gemeinsam eine bedeutende Sache unterstützen.” Der Eintritt garantiert einen wundervollen Abend und fließt auch direkt in die Unterstützung krebskranker Kinder. Essen und Getränke sind nicht im Preis inbegriffen, aber es erwartet Teilnehmende eine Auswahl an erstklassigen kulinarischen Köstlichkeiten, die den Abend perfekt abrunden.

Wenige Wochen nach der 23. Benefizgala im vergangenen Jahr im Privathotel Lindtner ist Rolf Kosakowski, der Mann von Initiatorin Anette Kosakowski gestorben. Foto: ein

Anette Kosakowski: „Wir haben lange überlegt, ob wir diese Gala in diesem Jahr überhaupt feiern können. Ende vergangenen Jahres ist mein Mann, der Musiker Rolf Kosakowski, überraschend und viel zu früh gestorben. Unser Vater, Ehemann, Schwiegervater und Opa war jahrzehntelang das Herz und der Motor dieser Gala. Die Gala für die Hilfe für krebskranke Kinder war sein Werk und seine Herzensangelegenheit.”

Der Verein Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal e.V. war im Jahr 1997 gegründet worden und sammelt Spenden für krebskranke Kinder und ihre Angehörigen. Die Erlöse aus Benefizveranstaltungen und weiteren Aktionen kommen unterschiedlichen Projekten zugute, die Familien während und nach der Erkrankung unterstützen. Der Verein arbeitet dabei unter anderem mit der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. zusammen. (wg)