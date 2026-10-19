Turnerschaft Harburg bietet Yin Yoga zu Halloween an

Harburg/Heimfeld. Die Turnerschaft Harburg veranstaltet am Freitag, 30. Oktober, von 17.30 bis 18.30 Uhr eine Yin-Yoga-Stunde mit Halloween-Bezug. Der Kursus findet im Vahrenwinkelweg 39 statt.
Bei der Yoga-Form liegt der Fokus auf dem langsamen Lösen von Muskeln, Sehnen, Bändern und Faszien. Die einzelnen Positionen werden über einen längeren Zeitraum gehalten.
Interessierte können sich ab sofort telefonisch unter 040–70108456 anmelden.
Was kostet die Teilnahme?
Mitglieder der Turnerschaft Harburg zahlen 5 Euro, Gäste 10 Euro. Weitere Informationen zum Angebot gibt es auf der Internetseite www.tshsport.de. (tj)