Turnerschaft Harburg bietet Yin Yoga zu Halloween an

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Harburg/Heimfeld. Die Turnerschaft Harburg veranstaltet am Freitag, 30. Oktober, von 17.30 bis 18.30 Uhr eine Yin-Yoga-Stunde mit Halloween-Bezug. Der Kursus findet im Vahrenwinkelweg 39 statt.

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Bei der Yoga-Form liegt der Fokus auf dem langsamen Lösen von Muskeln, Sehnen, Bändern und Faszien. Die einzelnen Positionen werden über einen längeren Zeitraum gehalten.

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Interessierte können sich ab sofort telefonisch unter 040–70108456 anmelden.

Was kostet die Teilnahme?

Mitglieder der Turnerschaft Harburg zahlen 5 Euro, Gäste 10 Euro. Weitere Informationen zum Angebot gibt es auf der Internetseite www.tshsport.de. (tj)

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