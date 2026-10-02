Wenn der Ballsaal wieder tanzt: Privathotel Lindtner wird Bühne für Open German Championships 

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg/Heimfeld. Am kommenden Sonnabend, 3. Oktober, bereits von 12 Uhr an feiert der Tanzsport ein besonderes Comeback im Heimfelder Privathotel Lindtner in der Heimfelder Straße 123. Dancesport Heritage Deutschland veranstaltet dort ab 20 Uhr erstmals die Open German Championships (OGC). DieOffenen Deutschen Meisterschaften in Standard und Latein verbinden sportliche Spitzenleistungen mit der Geschichte des traditionsreichen Hauses.

Werbung Werbung Werbung

Der Ballsaal des Privathotels Lindtner schrieb bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren Tanzgeschichte. Zahlreiche Turniere und Abtanzbälle der Tanzschule Hädrich machten ihn zu einem beliebten Treffpunkt für Tanzbegeisterte aus Harburg Stadt und Land.

Werbung

Damals bejubelten die Turniergäste außer den Eheleuten Gerd und Traute Hädrich, Evelyn und Wolfgang Opitz, Ingrid und Werner Führer und die Formationstanz-Paare des Tanz-Turnier-Clubs Harburg, die viele Titel bei Welt‑, Europa- und Deutsche Meisterschaften nah Harburg holten. Kurz: Harburg war eine Tanzhochburg — und soll es wieder werden. Nun bringt Dancesport Heritage Deutschland den großen Tanzsport zurück an diesen besonderen Ort.

„Wir wollen die Energie der früheren Ballsaal-Ära aufnehmen und daraus etwas Neues schaffen“, sagt Markus Schrader, Präsident von Dancesport Heritage Deutschland e. V. „Die Open German Championships verbinden Tradition mit modernem Leistungssport. Am kommenden Sonnabend soll jeder spüren, dass hier etwas Besonderes passiert.“

Deutschland trifft Europa

Die Premiere bringt Tanzpaare aus allen Teilen Deutschlands und neun europäischen Nachbarländern nach Harburg. Als offene Deutsche Meisterschaft steht das Turnier auch internationalen Teilnehmern offen. Die OGC zeigen die gesamte Vielfalt des Tanzsports. Nachwuchspaare sammeln erste Turniererfahrungen. Erfahrene Paare kämpfen um ihre persönliche Bestleistung. Profis präsentieren Tanzsport auf höchstem Niveau. Alle Alters- und Leistungsklassen treffen dabei auf derselben Tanzfläche aufeinander.

Dancesport Heritage Deutschland setzt mit der Veranstaltung zugleich ein Zeichen für Fairness, Professionalität und klare Strukturen. Der Verband möchte den Standard- und Lateintanzsport in Deutschland nachhaltig weiterentwickeln. Dabei fördert er sowohl Nachwuchs und Breitensport als auch Tänzerinnen und Tänzer an der Spitze des Leistungssports.

Harburg wird zur internationalen Bühne

Für einen Tag — von 12 bis gegen 21 Uhr soll Harburg zur internationalen Tanzsport-Bühne werden – elegant, sportlich und weltoffen. Wo sonst viele Menschen einfach vorbeifahren, treffen sich an diesem Wochenende Tanzpaare, Trainer, Wertungsrichter, Familien, Tanzsport begeisterte und Gäste aus dem In- und Ausland.

Harburg zeigt sich damit von einer ganz anderen Seite. Der Stadtteil wird zum Ort, an dem Tradition und Moderne, Sport und Kultur, Deutschland und Europa zusammenkommen. Und mittendrin steht ein Ballsaal, der seine Geschichte bereits kennt.

Zu den Wertungsrichtern beim Weltklasse-Turnier bei Lindtner gehören Pavel Pasechnik (Weltmeister Latein), Veronika Haller (Finalistin Weltmeisterschaft Standard), Isaia Berardi (Finalist Weltmeisterschaft Standard) und Giuliano Nironi (Semifinalist Weltmeisterschaft Standard). Während der Mittags- und Abendveranstaltung wird es für Turniergäste die Gegelenheit für Publikumstänze geben.

Publikum erlebt den ganzen Turniertag

Interessierte Zuschauer können die Open German Championships live erleben. Das Ganztagesticket ermöglicht den Besuch von den ersten Starts bis zur festlichen Abendveranstaltung. Tischkarten kosten 50 Euro, Platzkarten 30 Euro. Für die Abendveranstaltung gilt Abendgarderobe beziehungsweise Smoking. Die Nachfrage ist bereits hoch: Von den Tischkarten sind nur noch rund zehn Prozent verfügbar. Bei den Platzkarten sind noch etwa 30 Prozent erhältlich.

Mehr als ein Meistertitel

Es geht um viel mehr als um einen Meistertitel. Es geht um den Moment, wenn die Musik einsetzt. Um das Licht, das auf das Parkett fällt. Um den ersten Schritt eines Nachwuchspaares – und um die Präzision eines Profipaares. Es geht um Lampenfieber, Leidenschaft und Applaus. Und um diesen einen Augenblick, in dem jahrelanges Training für wenige Minuten sichtbar wird. Und es geht um den Saal im Lindtner, der nach Jahrzehnten wieder das erleben darf, wofür er einst geschaffen wurde: Menschen tanzen zu sehen. (wg)