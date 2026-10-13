Wohin mit alten Handys? Eine Schulklasse aus Heimfeld zeigt, wie es geht

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Harburg/Heimfeld. Alte Smartphones verstauben in Schubladen, ausgediente Kopfhörer liegen vergessen in Schränken. Dabei stecken in diesen Geräten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Klasse 5GT des Friedrich-Ebert-Gymnasiums wollte darauf aufmerksam machen. Drei Wochen lang sammelte sie Elektroschrott und nahm am Elektro-Cup teil.

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Computer, Tablets, Kabel, Handys und elektronisches Spielzeug trugen die Schüler zusammen. „Wir haben sehr viele andere Sachen gesammelt”, sagt Emily aus der 5GT. Mit der Aktion setzte sich die Klasse für Recycling und einen bewussteren Umgang mit elektronischen Geräten ein. Der Elektro-Cup wurde von der Organisation „Das macht Schule” ausgerichtet.

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Die Sammelaktion knüpfte an die Inhalte des Fachs „Global Goals” an. In diesem besonderen Unterrichtsfach beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit globalen Nachhaltigkeitszielen. Sie lernen, wie sich ökologische Verantwortung und globale Gerechtigkeit im Alltag umsetzen lassen.

Sammelquote weit unter dem Ziel

Wie dringend ein bewusster Umgang mit Elektroschrott ist, zeigen aktuelle Zahlen. In Deutschland lag die Sammelquote für Elektroaltgeräte 2024 bei lediglich 28,7 Prozent. Die gesetzliche Zielmarke beträgt 65 Prozent. Dabei enthalten ausgediente Geräte wertvolle Rohstoffe. Laut Umweltbundesamt stecken in einer Tonne alter Handys rund 250 Gramm Gold. Das ist 50 Mal so viel wie in einer Tonne Golderz.

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Auch die Herstellung neuer Elektronik belastet die Umwelt erheblich. Der Großteil der Treibhausgasemissionen eines Computerarbeitsplatzes entsteht bereits bei der Produktion der Geräte. Funktionierende Geräte sollten deshalb möglichst lange genutzt werden. Ausgediente Elektronik gehört zum Recycling.

Wettbewerb gegen sechs andere Schulen

Die 5GT trat beim Elektro-Cup gegen sechs weitere Hamburger Schulen an. Als Preis winkte ein Ausflug ins Duvenstedter BrookHus des NABU. Die Heimfelder Schülerinnen und Schüler zeigten mit ihrer Teilnahme, dass Nachhaltigkeit mehr ist als ein Unterrichtsthema.

Albert zieht ein positives Fazit: „Wir haben gelernt, dass wir Elektroschrott nicht einfach wegschmeißen sollten. Wir können Dinge reparieren, und wenn das nicht mehr geht, dann können wir sie zu einer Sammelstelle bringen und recyceln.” Die Aktion machte deutlich, wie Schülerinnen und Schüler aktiv Ressourcen schonen und globale Zusammenhänge ins Bewusstsein rücken können. (cb)