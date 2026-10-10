Zwei Gemeinden feiern zusammen Gottesdienst in Heimfeld

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Harburg/Heimfeld. Die St. Petrus Kirchengemeinde und die Apostelgemeinde feiern am Sonntag, 11. Oktober, um 11 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst in der St. Petrus Kirche, Haakestraße 100c. Nach dem Besuch der St. Petrus-Gemeinde bei der Apostelkirche im Frühjahr kommt nun die Apostelgemeinde zum Gegenbesuch nach Heimfeld.

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Der Gottesdienst wird musikalisch vom Posaunenchor begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Gemeinde zu einem geselligen Beisammensein ein. Für alle Besucher gibt es Burger mit Senf.

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Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Pastor Christoph Borger betont die Bedeutung der gemeindübergreifenden Zusammenarbeit und freut sich auf den Austausch zwischen beiden Gemeinden. (tj)

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