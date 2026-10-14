Benefizkonzert mit De Tampentrekker: Lions Club übergibt 4.000 Euro an Hospiz in Langenbek

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Harburg/Langenbek. 4.000 Euro Spende für das Hospiz für Hamburgs Süden: Der Lions Club Harburger Berge hat am Dienstag im DRK-Hospiz in Langenbek einen symbolischen Scheck über den Erlös eines Benefizkonzerts übergeben. Die Lions-Mitglieder Heiko Höfer und Gerrald Boekhoff hatten sich zuvor mit der Hospizleitung verabredet.

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Das Geld stammt aus einem Konzert mit den Tampentrekkern, das der Lions Club im März im Helms Saal veranstaltet hatte. Die Veranstaltung war gut besucht, sodass ein Überschuss von 4.000 Euro für die Unterstützung des laufenden Hospizbetriebs zusammenkam.

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„Unser Lions Club Harburger Berge unterstützt bereits seit vielen Jahren die Hospizarbeit und freut sich, dem Hospiz für Hamburgs Süden wieder einmal helfen zu können”, sagt Boekhoff bei der Übergabe.

Shantys bis in die Zimmer

Die beiden Lions-Vertreter brachten eine Überraschung mit: Eine kleine Gruppe der Tampentrekker begleitete sie ins Hospiz und sang mehrere Shantys, darunter „Tüdelband” und „Hamborger Veermaster”. Die Lieder waren den Angaben zufolge bis in die einzelnen Zimmer zu hören und erfreuten sowohl die Hospizgäste als auch die Hospizleitung.

Jubiläum mit Gastchor aus der Steiermark

Für die Tampentrekker war der Auftritt im Hospiz ein weiterer Termin vor ihrem großen Jubiläum: Am Samstag, 24. Oktober, feiert der Chor sein 50-jähriges Bestehen mit einem Konzert in der Friedrich-Ebert-Halle. Es beginnt um 16 Uhr und findet gemeinsam mit einem befreundeten Chor aus der Steiermark statt. Anke Harnack moderiert den Abend, musikalisch wird er von Sandra Keck begleitet. Restkarten gibt es bei Eventim sowie an der Abendkasse. (cb)

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