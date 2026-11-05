Bremer Straße: Straßenbauarbeiten sorgen für Behinderungen in Marmstorf

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Harburg/Marmstorf. Auf der Bremer Straße (B75) müssen Autofahrer ab Dienstag, 10. November, mit Behinderungen rechnen. Grund ist eine kurzfristig angesetzte Fahrbahnerneuerung im Bereich der Kreuzung Friedhofstraße, Ecke Ernst-Bergeest-Weg.

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Der rechte Fahrstreifen stadtauswärts wird zwischen Friedhofstraße und Ernst-Bergeest-Weg gesperrt. Der Verkehr läuft während der Bauzeit einspurig an der Baustelle vorbei. Fußgänger und Radfahrer sind von der Maßnahme nicht betroffen.

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Laut Bezirksamt sind die Arbeiten notwendig, um eine Versackung der Fahrbahn zu beheben. Die Sperrung soll voraussichtlich am Donnerstag, 12. November, wieder aufgehoben werden.

Drei Tage mit Einschränkungen

Die Kreuzung Friedhofstraße/Ernst-Bergeest-Weg gilt als stark befahren. Entsprechend könnte es in den drei Tagen der Bauarbeiten zu Rückstaus kommen. (cb)