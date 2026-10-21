Charly Schreckschuss Band stellt 14. Album in der Fischhalle vor

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Harburg. Die Charly Schreckschuss Band präsentiert am Freitag, 30. Oktober, ihr neues Album in der Fischhalle Harburg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und wird erstmals live vom Sender rockradio.de übertragen, der sich die Übertragungsrechte gesichert hat.

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Bandleader Rainer „Charly” Beutin hatte 2023 eigentlich seinen Rückzug von der Bühne angekündigt. In diesem Sommer veröffentlichte er dennoch das 14. Album der Band mit dem Titel „Höchste Zeit (Europa)”.

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Aufgenommen wurden die elf Titel innerhalb von zehn Tagen im High-End-Studio von Detlef Petersen, dem Gründer der Band Lake. Petersen schreibt auch Songs für Udo Lindenberg und Hannes Wader.

Ein Statement gegen rechts

Das Cover des neuen Albums ziert eine Europaflagge. Beutin versteht die Veröffentlichung als klares Bekenntnis gegen Neonazis und rechtsextreme Parteien sowie für den Frieden. „Ein vereintes Europa ist die beste Idee seit dem Zweiten Weltkrieg”, sagt Beutin.

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Schon in den 1980er Jahren hatte der Songschreiber mit Stücken wie „Die Dummheit macht sich breit” gegen rechte Tendenzen Position bezogen. Die 1978 gegründete Band bleibt musikalisch ihrem Stil treu: erdiger Bluesrock mit deutschen Texten. Diese Mischung kam bereits 1979 im Onkel Pö und 2009 in Wacken beim Publikum an.

Konzert im Binnenhafen

Nun tritt die Band im Harburger Binnenhafen auf. Die Fischhalle liegt am Kanalplatz 16. Der Eintritt zum Konzert kostet 24 Euro. (cb)