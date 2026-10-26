Dieter Bahlmann organisiert die letzte Blues- und Boogie-Night in Harburg

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Harburg. Nach 16 Auflagen endet eine Harburger Konzertreihe: Am Freitag, 6. November, findet ab 20 Uhr zum letzten Mal die Blues- und Boogie-Night in der Heimfelder Friedrich-Ebert-Halle statt. Initiator Dieter Bahlmann organisiert die Benefizveranstaltung zugunsten der SOS-Kinderdörfer weltweit bereits seit 50 Jahren ehrenamtlich.

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„Eigentlich wollte ich schon lange Schluss damit machen, aber meine Freunde haben mich überredet, die 50 Jahre voll zu machen”, sagt Bahlmann. Der 86-Jährige war lange Jahre Leiter der Buchabteilung im damaligen Karstadt Harburg.

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Angefangen hatte sein Engagement mit Wohltätigkeits-Fußballspielen auf dem HTB-Sportplatz Jahnhöhe. In den 1980er-Jahren lockten diese Benefizveranstaltungen Prominente und ehemalige Fußball-Nationalspieler wie Uwe Seeler und Günter Netzer sowie „Blödel”-Otto nach Harburg.

Wer auf der Bühne steht

Für die letzte Ausgabe hat Bahlmann erneut namhafte Musiker der Blues- und Boogie-Szene eingeladen. Zu den Stammgästen zählen Axel Zwingenberger, einer der erfolgreichsten Boogie-Pianisten weltweit, sowie Jörg Hegemann, der wegen seines mitreißenden Boogie-Woogie-Spiels auch „Dampfhammer am Flügel” genannt wird. Mit Dan Popek tritt der jüngste Musiker des Abends auf, ein mehrfacher Gewinner des Yamaha-Förderpreises.

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Als Vaterfigur der deutschen Blues-Szene gilt Abi Wallenstein, der als Hamburger Urgestein ebenfalls dabei ist. Dazu kommt Henry Heggen, einer der europaweit besten Spieler der Blues Harp, sowohl mit der Band B.B. & The Blues Shacks als auch mit seiner neuen Formation Mojo Men Bluesband. Zum Abschluss des Abends wollen alle 15 beteiligten Musiker gemeinsam in einer Jam-Session auf der Bühne stehen.

Karten und Preise

Karten kosten ab 19 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Sie sind erhältlich an der Kasse des Archäologischen Museums Harburg, Museumsplatz 2, unter der Rufnummer 040/428 71 36 09, bei Harburg-Marketing, Hölertwiete 6, unter 040/32 00 46 95, in Leichers Buchhandlung, Meyerstraße 1, unter 040/77 41 16, sowie bei LZ Tickets, Am Sande 19 in Lüneburg, unter 04131/74 04 44.

Der gesamte Erlös des Abends fließt an die SOS-Kinderdörfer weltweit. (cb)