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Harburg. Einhundert Weihnachtssterne erleuchten ab sofort wieder die Harburger Innenstadt. Am Montagabend schaltete Harburg Marketing e. V. die Weihnachtsbeleuchtung vor der Harburg-Info in der Hölertwiete feierlich ein.

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Ergänzt wird die Beleuchtung durch eine acht Meter hohe, illuminierte Weihnachtstanne am Kanalplatz im Harburger Binnenhafen. Die Lichter sollen etwa bis Anfang Januar leuchten.

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Harburgs Bezirksamtsleiter Christian Carstensen war bei der Einschaltung dabei. „Nach der Eröffnung des Harburger Weihnachtsmarktes kommen jetzt noch die vielen Lichter dazu. Es wird jetzt also immer weihnachtlicher und stimmungsvoller in Harburg”, sagt Carstensen.

Insgesamt 100 Weihnachtssterne werden in der Innenstadt für festliche Stimmung sorgen. Foto: Bittcher

Azubis in Eigenregie

Seit drei Jahren übernehmen Auszubildende des Unternehmens Horst Busch die Planung und Umsetzung des Beleuchtungsprojekts eigenständig. Dabei sammeln sie Erfahrungen in Projektkoordination und eigenverantwortlichem Arbeiten. Unterstützt werden sie von Maik Hartmann, Ausbilder bei Horst Busch.

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Drei Tage lang waren die Auszubildenden Berat Demir, Rawa Majid und Enes Dogan bei Wind und Wetter im Einsatz, um die Beleuchtung aufzubauen. Im Anschluss folgte eine Sicherheits- und Funktionsprüfung. (cb)