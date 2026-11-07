Harburgs Weihnachtstanne ist da: Countdown für den Weihnachtsmarkt beginnt

Harburg. Der Harburger Weihnachtsmarkt öffnet in diesem Jahr von Donnerstag, 19. November, bis Montag, 28. Dezember, auf dem Rathausplatz. Erstmals ist auch an Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember, für einige Stunden geöffnet.
Als sichtbares Zeichen für den nahenden Weihnachtsmarkt wurde am Samstag die Weihnachtstanne aufgestellt. Angeliefert und aufgebaut hat sie der Tannenhof Bornhold.
Der Baum hat eine lange Vorgeschichte: Vor rund 38 Jahren pflanzte der Vater von Henning Bornhold die Nordmanntanne auf dem Tannenhof. Eigentlich sollte sie im Alter von etwa zehn Jahren als Weihnachtsbaum verkauft werden.
Vom aussortierten Bäumchen zum Rathausbaum
Damals entsprach die Tanne offenbar nicht den Vorstellungen für einen Verkauf und blieb stehen. So konnte sie über die Jahre weiterwachsen, bis sie heute eine Höhe von etwa zehn Metern erreicht hat.
Angeliefert und aufgestellt wurde die Tanne am heutigen Sonnabend vom Tannenhof Bornhold selbst. Damit setzt sich eine schöne Tradition fort, die für viele Menschen fest zur Harburger Vorweihnachtszeit gehört. (cb)