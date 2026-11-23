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Harburg. Die 11-jährige Jenna Geerdts aus Eißendorf hat bei den Twents Open in Enschede die Silbermedaille gewonnen. Für die Judoka des KSC war es die erste Teilnahme an dem niederländischen Turnier.

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Mehr als 1000 Judoka aus zehn Nationen traten in der Sporthalle Het Diekman an, verteilt auf zehn Matten. Geerdts gehört dem jüngsten startberechtigten Jahrgang des Turniers an und ging in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm an den Start.

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Im ersten Kampf traf sie auf eine Gegnerin aus den Niederlanden, die bereits einen braunen Gürtel trug. Geerdts gewann die Begegnung durch Wurftechniken und zog damit ins Viertelfinale ein.

Blitzsieg im Viertelfinale

Dort entschied sie den Kampf bereits nach fünf Sekunden durch einen Wurf für sich. Im Halbfinale setzte Geerdts eine Fußtechnik ein und warf ihre Gegnerin auf den Rücken. Damit stand sie bei ihrer ersten Turnierteilnahme in Enschede im Finale.

Niederlage gegen Mahorokan-Kämpferin

Im Finale unterlag Geerdts einer Gegnerin vom Budo Sport Mahorokan und sicherte sich damit die Silbermedaille. (cb)