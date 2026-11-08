Kohlenmonoxid-Alarm am frühen Morgen: Vier Verletzte in Wilstorf

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Harburg/Wilstorf. Warngeräte der Rettungskräfte schlugen Alarm, als zwei Rettungswagen-Besatzungen am Sonntagmorgen in der Straße Hanhoopstfeld eintrafen. Was zunächst wie eine Lebensmittelvergiftung aussah, entpuppte sich als gefährliche Kohlenmonoxidbelastung in einer Wohnung.

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Die Feuerwehr war gegen 6 Uhr alarmiert worden, nachdem drei Mitglieder einer Familie über Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Schwindel geklagt hatten. Die Betroffenen hatten zuvor gemeinsam gegrillt, weshalb die Einsatzkräfte zunächst von einer Lebensmittelvergiftung ausgingen.

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Als die Kohlenmonoxid-Warngeräte der Rettungswagen vor Ort Alarm schlugen, änderte sich die Einschätzung schlagartig. Vier Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung aufhielten, mussten diese umgehend verlassen. Die Rettungskräfte forderten weitere Feuerwehrkräfte sowie den Umweltdienst an.

Was steckte hinter den Beschwerden?

Messungen in der Wohnung bestätigten eine hohe Konzentration gefährlicher Rauchgase. Drei Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, eine weitere wurde schwerer verletzt. Alle vier Betroffenen kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr könnte eine Konstruktion auf dem Balkon den Zwischenfall ausgelöst haben: Die Familie hatte dort Schilfrohrmatten als Sichtschutz angebracht. Die Einsatzkräfte vermuten, dass der beim Grillen entstandene Rauch dadurch nicht richtig abziehen konnte und stattdessen in die Wohnung gelangte.

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Die Feuerwehr lüftete die betroffenen Räume anschließend intensiv, um die gefährlichen Gase vollständig aus der Wohnung zu entfernen. (tj)