Langenbeker Weg: Hier wird es richtig eng

Harburg/Marmstorf. Autofahrer müssen sich am Langenbeker Weg auf Behinderungen einstellen. Auf Höhe des Sinstorfer Wegs ist die Fahrbahn wegen Bauarbeiten ab sofort auf eine maximale Breite von drei Metern verengt. Im Klartext: Der Verkehr verläuft hier nur noch einspurig.
Die Ampelanlage an der Stelle ist deshalb außer Betrieb. Provisorische Ampeln regeln dort vorübergehend den Verkehr. Die Einschränkung soll bis Freitag, 30. Oktober, gegen 16 Uhr andauern.
Rückstau zu Stoßzeiten erwartet
Erfahrungsgemäß kommt es an der Engstelle in beiden Fahrtrichtungen zu Rückstau, besonders in den frühen Morgenstunden und am Abend. Ortskundige sollten den Bereich nach Möglichkeit umfahren. (tj)