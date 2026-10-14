Lions Club feiert ausverkauftes Oktoberfest in Vahrendorf: Erlös für soziale Einrichtungen

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Seevetal/Vahrendorf. Der Lions Club Hamburg-Harburg Hafen hat am Samstag im Saal des Restaurants Erhorns in Vahrendorf ein Oktoberfest veranstaltet. Der Saal war ausverkauft, der Erlös der Veranstaltung soll sozialen Einrichtungen in Harburg zugutekommen.

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Club-Mitglied Carsten Erhorn kümmerte sich um die Verpflegung der Gäste mit bayerischen Speisen. Nach Angaben des Clubs waren alle Mitglieder sowie deren Ehefrauen an der Organisation beteiligt: Sie planten den Abend, übernahmen Auf- und Abbau, betreuten die Gäste und servierten Getränke.

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„Was für ein Fest!”, sagt Uwe Schneider, Präsident des Lions Club Hamburg-Harburg Hafen. Er betont den gemeinschaftlichen Einsatz der Mitglieder und ihrer Partnerinnen bei der Durchführung der Veranstaltung.

Spenden für Kinderprojekte

Der Erlös aus dem Oktoberfest fließt in soziale Projekte in Harburg. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Vorhaben, die Kinder und deren Entwicklung fördern sollen.

Schneider kündigte bereits eine Fortsetzung der Veranstaltung an: „Auch im Jahr 2027 wird es ein Oktoberfest geben”, sagt er. (cb)