Lkw-Ärger am Marmstorfer Weg: Wie lange geht das noch gut?

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Harburg/Marmstorf. Parkende Lastwagen sorgen am Marmstorfer Weg zunehmend für brenzlige Situationen im Straßenverkehr. Besonders zwischen der Bushaltestelle Rabenstein und der Brücke Hohe Straße hat sich die Lage nach Angaben der Harburger CDU in den vergangenen Monaten verschärft.

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Auf der stadteinwärts in Richtung Harburg führenden Fahrbahn nehmen große parkende Fahrzeuge, vor allem Lastwagen, viel Platz ein. Fahren gleichzeitig Autos stadtauswärts nah am Mittelstreifen, entstünden immer wieder gefährliche Situationen.

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Die Harburger CDU will das Problem nun in der nächsten Bezirksversammlung ansprechen. Antragsteller Thore Bliefernicht (CDU) fordert eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema: „Die von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zunehmend als problematisch empfundene Situation muss ernst genommen werden. Mögliche Lösungen könnten die Einrichtung eines Parkstreifens auf der östlichen Seite des Marmstorfer Wegs mit Erweiterung der Straßenfläche, eine Versetzung des Mittelstreifens nach Westen oder die Einrichtung eines eingeschränkten Halteverbots für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sein”, sagt Bliefernicht, der den Antrag gemeinsam mit seinen Parteikollegen Uwe Schneider und Silke Ottow verfasste.

Welche Lösungen zur Debatte stehen

Der Marmstorfer Christdemokrat möchte, dass die Bezirksversammlung auf ihrer nächsten Sitzung beschließt, auskunftsfähige Vertreter in den Ausschuss für Mobilität und Inneres einzuladen. Diese sollen zu möglichen Lösungen für den zunehmend problematischen Begegnungsverkehr am Marmstorfer Weg Stellung nehmen. (tj)

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