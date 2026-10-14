Neue Bauphase: Verkehrsführung auf der Neuen Elbbrücke wird geändert

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Harburg. Auf der Neuen Elbbrücke beginnt am Donnerstag, 15. Oktober, die nächste Bauphase der laufenden Sanierungsarbeiten. Die Brücke ist Teil der B75, der zentralen Verkehrsachse zwischen Harburg und der Hamburger Innenstadt, über die täglich rund 120.000 Fahrzeuge fahren, darunter zahlreiche Pendler aus Harburg Stadt und Land.

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In der neuen Bauphase saniert der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) die mittige Busspur, die sogenannte Kommunaltrasse. Zusätzlich stehen Arbeiten am Beton und an den Lagern des Bauwerks an. Auch die Fahrbahnübergangskonstruktionen, also die Dehnungsfugen zwischen den Brückenteilen und der Straße, werden instandgesetzt.

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Die neue Verkehrsführung wird in der Nacht von Mittwoch, 14. Oktober, auf Donnerstag, 15. Oktober, eingerichtet. Ursprünglich geplante Änderungen wurden kurzfristig angepasst: Wegen eines Wasserrohrbruchs musste die Amsinckstraße gesperrt werden, was zu zusätzlicher Verkehrsbelastung stadteinwärts führte. Der LSBG koordinierte deshalb Bauablauf und Verkehrsführung neu, damit bis zum Abschluss der Arbeiten an der Amsinckstraße keine weitere Einschränkung stadteinwärts entsteht.

Wie der Verkehr weiterhin fließen soll

Der Verkehr läuft daher weiter mit vier Fahrstreifen stadteinwärts und drei Fahrstreifen stadtauswärts. Das Abbiegen in die HafenCity bleibt in beide Richtungen möglich. An der Kreuzung Versmannstraße/Baakenwerder Straße bekommt der motorisierte Verkehr eine längere Grünphase. Weil dort auch Fußgänger die Straße queren, kann die Ampel jedoch nicht komplett abgeschaltet werden.

Die aktuellen Arbeiten sind Teil eines größeren Vorhabens: Bereits 2025 hat der LSBG die Neue Elbbrücke und Teile des Bauwerks Veddeler Brückenstraße stadteinwärts saniert. Beide Bauwerke stammen aus den 1960er-Jahren und wurden zuletzt 2010 instandgesetzt. Seit März 2026 laufen die Arbeiten nun stadtauswärts.

Baustelle läuft im Mehrschichtbetrieb

Der LSBG teilt mit, die Arbeiten liefen im Mehrschichtbetrieb und sollen so zügig und verkehrsverträglich wie möglich umgesetzt werden. Einschränkungen seien dennoch nicht zu vermeiden. Der Landesbetrieb bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und empfiehlt, die geänderte Verkehrsführung aufmerksam zu beachten.

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Die Sanierung steht im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Brückenschlag für Hamburg“, das weitere Sanierungen entlang der Trasse Neue Elbbrücken umfasst. Die Baumaßnahme ist nach Angaben des LSBG mit umliegenden Projekten, auch auf den Autobahnen, abgestimmt. (cb)