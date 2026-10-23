Öffentliche Toilette am Einkaufszentrum Marmstorf: Bezirk winkt ab

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Harburg. Eine öffentliche Toilette am Einkaufszentrum Marmstorf wird es vorerst nicht geben. Das Bezirksamt Harburg hat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion mitgeteilt, dass weder Planungen noch eine Standortprüfung vorliegen.

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Der CDU-Abgeordnete Thore Bliefernicht aus Marmstorf hatte die Anfrage gestellt. Er verweist darauf, dass das Einkaufszentrum nicht nur der Nahversorgung diene, sondern auch als Treffpunkt im Stadtteil gelte. Eine fehlende öffentliche Toilette stehe jedoch einem längeren Verweilen entgegen. Da sich das Gelände in Privatbesitz befindet, könne eine Anlage dort ohnehin nicht errichtet werden, ein Standort in der Nähe müsse daher gefunden werden.

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Laut Bezirksamt ist bislang kein entsprechender Bedarf an die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) gemeldet worden. Auch Eingaben oder Beschwerden von Bürgern zu einem Mangel an einer öffentlichen Toilette am EKZ Marmstorf seien der Verwaltung nicht bekannt. Eine Prüfung möglicher Flächen im Umfeld des Einkaufszentrums habe bisher nicht stattgefunden.

Enge Haushaltsmittel als Hürde

Das Bezirksamt verweist in seiner Antwort auf frühere Stellungnahmen der BUKEA zu anderen Standorten im Bezirk. Bereits im Zusammenhang mit einer möglichen Toilette am Heimfelder Platz im Juli 2023 und einem zusätzlichen WC am Neuländer See im Mai 2024 hatte die Behörde auf begrenzte finanzielle Mittel und die Notwendigkeit einer gesamtstädtischen Priorisierung hingewiesen.

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Die für Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toiletten vorgesehenen Haushaltsmittel der Stadtreinigung Hamburg seien bereits vollständig gebunden, heißt es weiter. Das betreffe sowohl Investitionsmittel für neue Anlagen als auch laufende Betriebskosten. Zusätzliche Standorte seien daher derzeit nicht finanzierbar.

Andere Standorte haben Vorrang

Nach fachlicher Einschätzung der BUKEA hätten im Bezirk Harburg andere Standorte Vorrang, etwa der Seeveplatz oder der Harburger Binnenhafen. Grundlage dafür seien Kriterien aus einer Bürgerschafts-Drucksache zur Standortoptimierung öffentlicher Toiletten: dazu zählen die Nutzungsfrequenz und Fußgängerströme vor Ort, die touristische Bedeutung eines Standortes, seine Funktion als Haltepunkt des öffentlichen Nahverkehrs, die Entfernung zu bestehenden Toiletten sowie die Einsehbarkeit und Sicherheit der Lage.

Als Beispiel nennt das Bezirksamt den Heimfelder Platz. Dort habe die BUKEA eine erneute Toilettenanlage selbst nach wiederholten politischen Beschlüssen abgelehnt, da die fachliche Priorisierung ausschlaggebend bleibe. Vor diesem Hintergrund müsse auch ein möglicher Standort am EKZ Marmstorf zunächst hinsichtlich seines konkreten Bedarfs und seiner Einordnung in die gesamtstädtische Priorisierung betrachtet werden. (tj)