Richtfest für Erweiterungsbau am Immanuel-Kant-Gymnasium gefeiert

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Harburg/Marmstorf. Am Immanuel-Kant-Gymnasium ist am Montag Richtfest für den neuen Erweiterungsbau gefeiert worden. Auf dem Gelände des ehemaligen Bolzplatzes entsteht ein rund 3.600 Quadratmeter großes Gebäude, das Investitionen von rund 18,4 Millionen Euro umfasst.

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Zu der Feier kamen rund 100 Gäste. Unter den Rednern war auch Bildungssenatorin Ksenija Bekeris. Im Anschluss an die Reden wurde der Richtspruch gesprochen und der Richtkranz hochgezogen.

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Der Neubau soll auf den wachsenden Raumbedarf der Schule reagieren und bessere Bedingungen für den Ganztagsbetrieb schaffen. Nach Angaben der Stadt Hamburg ist das Projekt eine Zusammenarbeit mit der GMH Gebäudemanagement Hamburg.

Blumen für die Senatorin: Mandy Hermann, Ksenija Bekeris und Jens Kappelhoff. Foto: Bittcher

Was die Verantwortlichen zum Baufortschritt sagen

„Ich freue mich sehr, dass wir heute das Richtfest für den Erweiterungsbau am Immanuel-Kant-Gymnasium feiern können”, sagt Bekeris. Mit 20 zusätzlichen Klassenräumen, drei Lernlandschaften und einer Mensa mit Vitalküche schaffe man moderne und bedarfsgerechte Räume für die Schulgemeinschaft, so die Senatorin.

Am Immanuel-Kant-Gymnasium wurde am Montag Richtfest gefeiert. Foto: Bittcher

Mandy Herrmann, Sprecherin der Geschäftsführung von SBH Schulbau Hamburg und GMH Gebäudemanagement Hamburg, bezeichnet das Richtfest als wichtigen Meilenstein. Trotz der anspruchsvollen Lage des Baufelds auf dem rückwärtigen Schulgelände sei es gelungen, einen sicheren und verlässlichen Bauablauf zu organisieren, sagt Herrmann.

Schulleiter Jens Kappelhoff blickt auf einen langen Planungsprozess zurück. „Von der Phase Null bis zum heutigen Richtfest sind viele Ideen, Gedanken und Hoffnungen zusammengekommen”, sagt Kappelhoff. Nun entstehe ein Ort, der neue Möglichkeiten des Lernens eröffne.

Mensa, Klassenräume und Lernlandschaften geplant

Im Zentrum des Neubaus steht eine Mensa mit rund 300 Sitzplätzen. Die angeschlossene Vitalküche ist für die tägliche Versorgung von 600 bis 1.000 Personen ausgelegt, eine Außenterrasse ergänzt das Angebot.

Das Richtfest wurde durch Beiträge der Schulgemeinschaft wie einer Tanzaufführung begleitet. Foto: Bittcher

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In den Obergeschossen entstehen 20 Klassenräume rund um ein zentrales Atrium. Dazu kommen drei Lernlandschaften mit Gruppen- und Differenzierungsflächen, darunter eine rund 120 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss und eine rund 130 Quadratmeter große Fläche im ersten Obergeschoss.

Das Gebäude erhält eine Vollklinkerfassade, eine Photovoltaikanlage sowie begrünte Dachflächen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. (cb)