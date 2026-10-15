Schritt für Schritt aufs Fahrrad: Kostenloser Kursus für Frauen beim HTB

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Harburg/Heimfeld. Der Harburger Turnerbund bietet erwachsenen Frauen, die bisher nicht Fahrrad fahren können, einen kostenlosen Kursus an. Er läuft von Montag, 19. Oktober, bis Samstag, 1. November 2026.

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Die Teilnehmerinnen üben zunächst auf Rollern und Laufrädern, bis jede ihr Gleichgewicht auf zwei Rädern gefunden hat. Erst danach folgen die ersten Übungen auf dem Fahrrad. Fahrräder und Roller stellt der Verein vor Ort zur Verfügung.

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Unter der Woche findet der Kursus jeweils von 17 bis 19 Uhr statt, zusätzliche Termine werden an Wochenenden individuell verabredet. Geübt wird auf dem Fußballplatz und den Wegen des HTB-Sportparks im Vahrenwinkelweg 28. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wer steckt hinter dem Angebot?

Der Kursus läuft im Rahmen des Programms „Integration und Sport” und wird vom Hamburger Sportbund (HSB) finanziell unterstützt. Der Harburger Turnerbund ist nach eigenen Angaben Stützpunktverein für Integration und Sport sowie Fahrradstützpunkt des HSB. Das Trainerinnenteam begleitet die Teilnehmerinnen demnach Schritt für Schritt beim Erlernen des Radfahrens.

Anmeldungen nimmt Carla Rook per E‑Mail an info@htb65.de entgegen.

Zweites neues Angebot: Reha-Sport für Neurologie-Patienten

Der Harburger Turnerbund von 1865 e.V. startet zudem am Dienstag, 20. Oktober 2026, einen neuen Rehabilitationssportkursus für Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Die Gruppe trifft sich künftig jeden Dienstag von 15.30 bis 16.30 Uhr beim HTB.

Das Angebot richtet sich an Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Parkinson, Multipler Sklerose (MS), ersten Anzeichen einer Demenz sowie an Menschen, die an den Folgen eines Schlaganfalls oder anderer neurologischer Krankheitsbilder leiden.

Wie läuft die Anmeldung ab?

Interessierte lassen sich bei ihrem Hausarzt oder in einer Facharztpraxis eine Verordnung für Rehasport ausstellen. Anschließend muss die Krankenkasse die Kostenübernahme genehmigen. Mit der genehmigten Verordnung ist die Teilnahme kostenfrei, ein Einstieg ist auch nach dem Starttermin noch möglich.

Der HTB unterstützt Interessierte bei diesem Prozess und beantwortet Fragen zur Verordnung und zur Teilnahme. Wer sich melden möchte, erreicht das HTB-Büro während der Sprechzeiten telefonisch unter 040/79143323 oder per E‑Mail an info@htb65.de. (cb)