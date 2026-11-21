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Harburg. Drei Nachwuchsjudoka des KSC Bushido Hamburg reisen zum Deutschen Jugendpokal der U15. Nour Chaouch, Mara Wilkens und Anes Redjepi nehmen damit erstmals an einer Deutschen Meisterschaft teil.

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Die Anreise in die Gastgeberstadt beginnt bereits am Freitag, 20. November. Am Samstag, 21. November, richtet der JC Rüsselsheim das Turnier aus.

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Den Weg dorthin ebnete ein gemeinsames Team mit der Judo Gemeinschaft Sachsenwald aus Bergedorf. Bei den Hamburger Mannschaftsmeisterschaften sicherte sich die Mannschaft zunächst Bronze und qualifizierte sich damit für die Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften.

Bronze als Türöffner

Bei den Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften gewann das Team erneut Bronze. Damit löste die Mannschaft das Ticket für den Deutschen Jugendpokal U15 Mixed.

Chaouch und Wilkens gehören zu den Youngstern des Vereins, Redjepi komplettiert das Trio. Unabhängig vom Ergebnis in Rüsslesheim gilt die Teilnahme als wichtiger Schritt in der sportlichen Entwicklung der jungen Judoka aus Harburg. (cb)