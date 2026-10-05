Erntedankgottesdienst auf dem Karnshof lockte zahlreiche Besucher an

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Harburg/Marmstorf. Rund 90 Gäste versammelten sich am Sonntag unter der alten Eiche auf dem Karnshof in Marmstorf. Bei strahlendem Sonnenschein feierten sie dort den traditionellen Erntedankgottesdienst. Die Familie Bliefernicht hatte zu dem Gottesdienst auf ihrem Hof am Feuerteichweg 3 eingeladen.

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Der Erntedankgottesdienst auf dem Karnshof hat bereits eine lange Tradition. Die Familie Bliefernicht öffnet ihren Hof im Dorfkern von Marmstorf seit vielen Jahren für dieses besondere Ereignis. Der Gottesdienst bringt Menschen aus der Nachbarschaft und darüber hinaus zusammen.

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Pastor Thomas von der Weppen sprach in seiner Predigt über grundlegende Werte. Er betonte die Bedeutung von Gemeinschaft und die Wertschätzung der kleinen Dinge im Leben. Dabei mahnte er, diese nicht als selbstverständlich anzusehen. Zudem hob er hervor, wie wichtig es sei, zusammenzukommen, auch wenn Menschen unterschiedlich seien.

Festliche Atmosphäre im Hofgut

Die festliche Dekoration stammte vom Blumenhaus Kleinschmidt in Marmstorf. Das perfekte Herbstwetter trug zur besonderen Stimmung bei. Die Gäste genossen den Gottesdienst im Freien unter dem schützenden Blätterdach der Eiche.

Der Erntedankgottesdienst auf dem Karnshof zeigt, wie lebendig Traditionen in der modernen Zeit bleiben können. Die Veranstaltung bietet den Menschen in Marmstorf einen Ort der Begegnung und des gemeinsamen Feierns. (cb)