Treffpunkt, Uhrzeit, Programm: Alles zum märchenhaften Laternenumzug in Marmstorf

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Harburg/Marmstorf. Wenn am Samstag, 24. Oktober, die ersten Laternen am Feuerteichweg aufleuchten, verwandelt sich der Weg in eine Welt voller Märchenbilder. Der Schützenverein Marmstorf lädt gemeinsam mit seinem Spielmannszug zum traditionellen märchenhaften Laternenumzug ein. Wie schon in den vergangenen Jahren rechnen die Organisatoren mit rund 2.000 Besuchern.

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Während die Teilnehmer den Rundkursus entlanglaufen, ziehen bekannte Märchenszenen an ihnen vorbei. Die bunten Bilder säumen den gesamten Weg und machen den Umzug zu etwas ganz Besonderem.

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Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Feuerteichweg 3. Neben dem vereinseigenen Spielmannszug unterstützen die Spielleute der Neugrabener Showband den Umzug musikalisch.

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Zum Abschluss des Laternenlaufs erwartet die Besucher ein großes Feuerwerk. Es gilt als der zentrale Moment der Veranstaltung.

Nach dem Umzug geht es weiter

Im Anschluss an das Laterne laufen öffnet der Bauernhof am Feuerteichweg seine Tore für ein gemütliches Beisammensein. Dort gibt es Bratwurst und Glühwein für alle, die den Abend ausklingen lassen möchten. (tj)