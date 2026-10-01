Vollsperrung in Marmstorf: Straße Am Frankenberg bis Montag dicht

Werbung Werbung Werbung

Harburg/Marmstorf. Autofahrer in Marmstorf müssen sich auf Umwege einstellen. Die Straße Am Frankenberg ist derzeit für den Verkehr gesperrt und endet in einer Sackgasse. Wer von der Winsener Straße in Richtung Marmstorf abbiegen möchte, wird umgeleitet.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Die Sperrung dauert noch bis Montag, 5. Oktober. Grund für die Arbeiten sind Leitungsarbeiten im Kreuzungsbereich. An mehreren Stellen ist die Straße aufgegraben, um Arbeiten am Leitungsnetz vorzunehmen.

Werbung

Für Autofahrer von der Winsener Straße ist eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Sie führt über den Sinstorfer Weg, den Sinstorfer Kirchweg und zurück auf die Winsener Straße.

Umleitung je nach Fahrtrichtung

Besser haben es Autofahrer, die vom Langenbeker Weg kommen. Sie werden über den Krönenbarg an der Baustelle vorbeigeleitet und müssen keinen größeren Umweg in Kauf nehmen.

+++ Melde dich jetzt für unseren WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! — Hier klicken und abonnieren +++

Fußgänger und Fahrradfahrer können die Baustelle trotz der Sperrung passieren. Für sie bleibt der Weg durch den Baustellenbereich frei. (cb)