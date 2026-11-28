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Harburg. Rund 19.000 Kinder werden zum Schuljahr 2027/28 voraussichtlich in Hamburgs erste Klassen eingeschult, weitere etwa 19.500 Schüler wechseln dann in die fünften Klassen. Für ihre Familien beginnt in diesen Tagen die Phase der Schulwahl.

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Staatliche und private allgemeinbildende Schulen laden in den kommenden Wochen zu Informationsabenden, Tagen der offenen Tür und persönlichen Beratungsgesprächen ein. Die Angebote laufen je nach Schule bis Mitte oder Ende Januar 2027 und geben Einblick in pädagogische Konzepte, Schulprofile und den Alltag vor Ort. Termine und Formate veröffentlichen die Schulen auf ihren eigenen Internetseiten, eine Übersicht über Standorte und Angebote staatlicher Schulen liefert zudem das Hamburger Schulinfosystem mit integriertem Schulroutenplaner.

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Bildungssenatorin Ksenija Bekeris rät Eltern, diese Möglichkeiten zu nutzen: „Besuchen Sie Tage der offenen Tür und Informationsabende, suchen Sie das Gespräch mit Lehrkräften und nehmen Beratungsangebote der Schulen wahr.” So könnten Familien gemeinsam mit ihrem Kind eine passende Schule finden, so die Senatorin.

Wann die Anmeldung für die erste Klasse läuft

Für die künftigen Erstklässler ist die Anmeldung von Montag, 4. Januar, bis Freitag, 22. Januar 2027, möglich. Auf dem Formular lassen sich bis zu drei Schulwünsche angeben, was die Chancen auf einen Platz erhöht, falls die erste Wunschschule keine freien Kapazitäten mehr hat.

Neben dem pädagogischen Angebot spielen bei der Grundschulwahl die Erreichbarkeit und die Sicherheit des Schulwegs eine Rolle, da ein kurzer, gut zu bewältigender Weg Kindern hilft, selbstständiger zu werden. Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besteht die Wahl zwischen allgemeinen Schulen und Sonderschulen, wobei sogenannte Schwerpunktschulen über besondere räumliche, technische und personelle Voraussetzungen verfügen. Zusätzliche Beratung bieten die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren, weitere Hinweise liefert die Broschüre „Zum Schulanfang”.

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Übergang auf weiterführende Schulen

Für den Wechsel in Jahrgangsstufe 5 ist die Anmeldewoche vom Montag, 1. Februar, bis Freitag, 5. Februar 2027, angesetzt. Das Anmeldeformular erhalten Familien Ende Januar zusammen mit dem Halbjahreszeugnis ihres Kindes und können auch hier bis zu drei Schulwünsche in gewünschter Reihenfolge angeben.

Nach der Grundschule stehen Stadtteilschule und Gymnasium zur Wahl. Die Stadtteilschule führt zu allen allgemeinbildenden Abschlüssen und legt zusätzlich Wert auf berufliche Orientierung, während das Gymnasium in der Regel nach acht Schuljahren zur allgemeinen Hochschulreife führt. Gibt es an der Wunschschule genug Plätze, erfolgt dort die Aufnahme. Lässt sich keiner der drei Wünsche erfüllen, wird ein Platz an einer Schule der gewünschten Form in zumutbarer Entfernung zum Wohnort angeboten. Weitere Details liefert die Broschüre „Den richtigen Weg wählen. Hamburgs weiterführende Schulen”. (cb)