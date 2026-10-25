Wunderbares Fest in Marmstorf: 2.000 Besucher beim Laternenumzug

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Marmstorf. Der Märchenhafte Laternenumzug in Marmstorf war wieder ein voller Erfolg. Das Wetter spielte mit und so zog dieses schöne Event des Spielmannszuges des Schützenvereins wieder mehr als 2.000 Menschen an. Fazit: Marmstorf hat einmal mehr gezeigt, wie schön gelebte Gemeinschaft sein kann.



„Der Wettergott muss ein Marmstorfer sein“, freute sich Mitorganisator Rainer Bliefernicht, nachdem der Umzug und das Feuerwerk ohne Regen stattfinden konnten.

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Der Laternenumzug begeisterte junge und alte Teilnehmer gleichermaßen. Foto: Bittcher

Noch am Mittwoch hatten die Marmstorfer Spielleute gezittert, ob sie auf dem Hof der Familie Bliefernicht überhaupt Besucher empfangen können. Doch ab Freitag zeichnete sich ein trockener Wetterabschnitt ab. Das Wetter spielte letztendlich mit.



Zahlreiche Marmstorfer und Gäste aus der Umgebung besuchten dieses wunderbare Fest, bei dem es am Wegesrand 15 beleuchtete Szenen aus bekannten Märchen zu bewundern gab.

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Volksfeststimmung auf dem Hof der Familie Bliefernicht. Foto: Bittcher

Begleitet von der Feuerwehr, dem Spielmannszug Marmstorf und der Showband Neugraben zogen nach Angaben der Veranstalter rund 2.300 Besucher an den vielen liebevoll beleuchteten Märchenbildern vorbei. Besonders die kleinen Gäste hatten dabei riesigen Spaß.

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Etwa auf halber Strecke wartete dann noch ein besonderes Highlight auf Jung und Alt: ein beeindruckendes Höhenfeuerwerk.



Spektakuläres Höhenfeuerwerk sorgte für Begeisterung. Foto: ein

Rainer Bliefernicht meinte dazu: „Es ist immer wieder beeindruckend, wie friedlich dieses wunderbare Laternenfest hier in Marmstorf abläuft. Damit war es wieder einmal eine rundum gelungene Veranstaltung in Marmstorf.“