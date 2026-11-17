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Harburg/Moorburg. Die Umweltverbände NABU und BUND ziehen vor das Bundesverwaltungsgericht. Mit einem Eilantrag wollen sie den Weiterbau der A26-Ost stoppen. Anlass sind die Rodungen am vergangenen Samstag im Bereich Moorburg. Damit habe die Autobahn-Projektgesellschaft DEGES nach Ansicht der Verbände versucht, „irreversible Tatsachen“ zu schaffen.

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Neben dem Baustopp beantragen sie einen sogenannten Hängebeschluss. Er soll sicherstellen, dass sämtliche Arbeiten ruhen, bis das Gericht über den Eilantrag entschieden hat. Zwar hat die DEGES die Rodungen durchgeführt, die politische Verantwortung für die Eskalation sehen NABU und BUND jedoch vor allem beim Hamburger Senat.

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Die A26-Ost soll künftig die Autobahnen A1 und A7 verbinden. Der Senat hält das Projekt für unverzichtbar, um den Wirtschaftsverkehr im Hafen zu bündeln und die B73 spürbar zu entlasten.

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Doch insbesondere die geplante Trassenführung ist umstritten. Die Umweltverbände hatten gegen den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt geklagt, weil aus ihrer Sicht keine ausreichenden Alternativtrassen geprüft worden waren. Für die Bewohner Moorburgs geht es dabei um nicht weniger als die Zukunft ihres Dorfes.

Streit um die Trasse: Moorburg kämpft um seine Zukunft

Der Senat hält an der Südtrasse fest. Sie würde wertvolle Moorflächen zerstören und Moorburg endgültig auf drei Seiten von Autobahnen einschließen. Nabu, BUND und die Moorburger bevorzugen dagegen eine nördliche Trassenführung. Diese wäre nach ihrer Einschätzung umweltfreundlicher und kostengünstiger.

Hafenerweiterung: Darum steht die Nordtrasse in der Kritik

Dass der Senat diese Alternative ablehnt, hat aus Sicht der Kritiker auch einen weiteren Grund: Eine nördliche Trasse würde den Zugriff auf Moorburg als mögliches Hafenerweiterungsgebiet endgültig verhindern.

Trotz Gerichtsurteil: DEGES lässt Bäume roden

Rodungsarbeiten am Fürstenmoordamm in Moorburg für die geplante A26-Ost. Foto: Lenthe-Medien/Presang

Bereits im Oktober 2025 hatte das Bundesverwaltungsgericht den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Abschnitt für rechtswidrig erklärt und die Baugenehmigung aufgehoben. Gut ein Jahr später legte die Stadt einen ergänzenden Beschluss vor. An der bisherigen Trassenplanung wurde darin im Wesentlichen festgehalten. Zugleich wird dem Klimaschutz deutlich weniger Gewicht eingeräumt.

Auf dieser Grundlage ließ die DEGES nun die Rodungsarbeiten beginnen – obwohl die juristische Auseinandersetzung um die A26-Ost weitergeht. harburg-aktuell.de berichtete: Kahlschlag für die A26-Ost: Bagger rücken in Moorburg an – Naturschützer entsetzt (ag)