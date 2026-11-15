Kahlschlag für die A26-Ost: Bagger rücken in Moorburg an – Naturschützer entsetzt

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Harburg/Moorburg. Nur wenige Tage nach dem neuen Planfeststellungsbeschluss für die A26-Ost haben am Fürstenmoordamm Rodungsarbeiten begonnen. Nach Angaben des NABU wurde am Samstag ab 7.30 Uhr eine Fläche von rund einem Hektar gerodet. Der NDR hatte zuerst darüber berichtet.

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Tina Wolkenhauer, zweite Vorsitzende des NABU Hamburg, und Mia Schaich, Projektleiterin beim BUND, kritisieren den Zeitpunkt der Arbeiten. Die Verbände bemängeln, dass die Rodungen begonnen hätten, ohne mögliche rechtliche Schritte gegen den Beschluss abzuwarten. Der NABU hatte bereits erfolgreich gegen den ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss geklagt.

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Zusätzliche Sorge bereitet den Naturschützern ein neu errichteter Seeadlerhorst. Unter diesem seien bereits in der vergangenen Woche Baufahrzeuge abgestellt worden. Auch ein rund acht Kilometer langer Amphibienschutzzaun steht in der Kritik: Er sei nach Angaben des NABU stellenweise geöffnet.

Wer ist für den Artenschutz zuständig?

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Die Hamburger Umweltbehörde verweist auf die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und ‑bau GmbH (DEGES) als Vorhabenträgerin des Bundesprojekts. Die Behörde selbst sei für die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben zuständig.

Mia Schaich vom BUND machte sich am Samstagabend ein Bild vor Ort: Ein Seeadlerpaar könnte seine Heimat verlieren. Foto: Lenthe-Medien/Presang

Der NABU fordert weiterhin, komplett auf die Autobahntrasse durch die Moorflächen zu verzichten. Der Verband bezeichnet das Vorhaben als „absolut unverantwortlich und vollkommen aus der Zeit gefallen”. (tj)