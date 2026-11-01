Lesung auf dem Heuboden am Moorburger Elbdeich

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Harburg/Moorburg. Am Sonntag, 8. November, lädt Moorburger Art e.V. zu einer kulinarischen Lesung auf den ehemaligen Heuboden am Elbdeich 263 ein. Ab 15 Uhr liest die Autorin Rukiye Cankiran aus ihrem zweisprachigen Buch „Bei Helga und Latife zu Tee und Kaffee”. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Kulturtage Süderelbe statt.

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Das Buch erzählt von der Freundschaft zwischen der Deutschen Helga und der aus der Türkei stammenden Latife. Beide Frauen werden verwitwet und gründen eine gemeinsame Wohngemeinschaft in einem ruhigen Hamburger Viertel. In Dialogen berichten sie von ihren unterschiedlichen Lebenswegen, ihren Männern, Kindern und Enkeln und davon, wie sie das moderne Leben als ältere Menschen beobachten und begleiten.

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Jeden Sonntag gönnen sich die beiden Protagonistinnen eine Kuchenpartie bei Tee oder Kaffee. Auf Wunsch liest Cankiran Teile ihrer Geschichten sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch vor.

Gebäck nach Buchrezepten

Zur Lesung gibt es selbstgebackene süße Teilchen, die nach Rezepten aus dem Buch zubereitet wurden. Der Eintritt kostet 15 Euro und schließt den Kuchen mit ein.

Der Veranstaltungsort am Elbdeich 263 in Moorburg ist nach Angaben der Veranstalter nicht barrierefrei. Interessierte können sich per E‑Mail an post@moorburger-art.de oder telefonisch unter der Rufnummer 7402497 anmelden. (tj)