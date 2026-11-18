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Harburg/Moorburg. Der Kreisverband Harburg der Grünen unterstützt die Klagen der Umweltverbände NABU und BUND gegen der Bau der A26-Ost. „Wir Grünen in Harburg waren schon immer gegen dieses Wahnsinnsprojekt“, sagt Vorstandssprecherin Heinke Ehlers. „Die A26-Ost ist ein wirtschaftliches und ökologisches Desaster.“ Damit machen die Harburger Grünen Front gegen ihre eigene Bürgerschaftsfraktion, die das Autobahnprojekt mit Hinweis auf den Koalitionsvertrag mit der SPD unterstützen wollen.

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Die Umweltschutzverbände haben Klage eingereicht, nachdem am vergangenen Samstag im Bereich der Autobahntrasse in Moorburg Bäume entwurzelt und gerodet wurden. harburg-aktuell.de berichtete: A26-Ost: Umweltverbände klagen im Eilverfahren.

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Die Autobahn-Projektgesellschaft Deges hatte im Auftrag der Hamburger Wirtschaftsbehörde mit den Arbeiten begonnen – kurz nach der Veröffentlichung eines überarbeiteten Planfeststellungsbschlusses. Den ersten Beschluss hatte das Bundesverwaltungsgericht für rechtswidrig erklärt.

Heinke Ehlers: „Dass die Deges jetzt schon Bäume entwurzelt, ist ein Skandal.“ Die Grüne wollen den Klimaentscheid ernstnehmen und Moore schützen. Die Senatoren und Senatorinnen der Grünen müssten den sofortigen Stopp der Rodungen und die Kritik des Verwaltungsgerichts durchsetzen, dass die Umweltbelange nicht ausreichend geprüft worden sind. „Das Projekt A26-Ost gefährdet die Glaubwürdigkeit der Grünen“, sagt Ehlers.

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Zuvor hatte auch schon Gudrun Schittek, Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen aus Süderelbe, den Bau der A26-Ost kritisiert. Hamburg habe sich verpflichtet, bis 2040 klimaneutral zu werden. Gleichzeitig würden im Hamburger Süden Moorflächen für eine neue Autobahn beansprucht, obwohl diese als natürliche Kohlenstoffspeicher eine wichtige Rolle beim Klimaschutz spielen. (ag)